Люди ни за что не желают понять, как они близки к раю, как они близки к загробному миру и Богу и как бы они были бы счастливы и блаженны, если бы не жили в разделении с Богом, но согласно с Его святым законом. Решительно всякий, кто живёт во имя Божие, может воспользоваться благодатью Бога, дающей счастье и покой. Всем духовноразумным существам дал Бог одну и ту же книгу жизни на прочтение и на изучение; виноват ли Он, что одни поняли её, а другие не поняли и не хотят понять, и что каждое развитие понимает эту книгу по-своему?

Пока ребёнок не развит и не умеет читать, он вертит эту книгу, как мартышка очки, не умея решительно ей дать никакого применения, а потому она никакой цены в его глазах и не имеет. Выучившись азбуке, он начинает уже ценить красоту шрифта, ему нравится бумага и обертка. В большем возрасте он старается найти погрешности в знаках препинания, ищет грамматические ошибки, проверяет, все ли буквы «ѣ» на своих местах и все ли заглавные буквы поставлены прописными. Следующее развитие его позволяет ему уже обращать внимание на слог; восторгаться оборотом речи, и удачным применением значения каждого слова. Но понять премудрейший смысл самого учения, – проводимого этой книгой, знать, зачем, почему и для чего она написана, какие будет иметь следствия всё это учение, может только человек вполне развитой, созрелый и многосторонне учёный. Только он поймёт истинный её смысл и тот истинный дух, который для всех низших развитий есть тайна и загадка. Достигнуть возможности такого полного понимания смысла Божественной книги жизни, данной Богом каждому человеку, и есть вся основная задача бытия. Тот, кто проникнется истинным духом Божественного учения, познает и цель бытия и все «зачем» и «почему» вселенной, и больше не будет ценить в книге шрифт, бумагу и обертку.

Увлечённый и восторженный премудростью и глубиной учения, он преисполнится неизреченным благоговением к Виновнику его и с полной готовностью будет следовать за Ним, пожертвует и себя и всю свою жизнь на служение правде, истине и добру. Несчастный неуч, смотря на старика, увлечённого учением, скажет: «не может быть, чтобы старик сошел с ума над этой книгой. Он вероятно читал какую-нибудь другую, ибо эту я читал и убежден, что она совсем глупа; я давно порвал её на части и из бумаги сделал петушка – вышли хорошие».

Да! и учёный и неуч, и злой и добрый, и старый и молодой – все читают ту же самую Божественную книгу Бытия. В тексте самой книги нет никакой разницы; разно лишь то впечатление, которое она производит на каждого; разна лишь та польза, которую выносит каждый из прочтений книги.

Так точно дал и Бог одну и ту же жизнь всем существам, от мала до велика. Все трудятся над изучением её, вся вселенная, но каждый понимает её по-своему. Эта жизнь видоизменяется лишь в формах, но не в сущности её. Формы видоизменяются сообразно того применения, какое каждый делает из книги. Учёный старик получил её, напечатанную на тонкой бумаге, в изящной обертке, чтобы ему было легче всегда носить её при себе; другие, находящие возможным расставаться с ней, получили её на грубой бумаге, в толстом переплете; школьники – на пергаменте, а злонамеренный неуч получил книгу, отпечатанную на листах из котельного железа, чтобы в самом деле не вздумал он сделать из неё петушков. Но слова книги жизни у всех одинаковы, все изучают решительно одно и то же, всем даны одни и те же средства и обстановка: все материи вселенной от самой грубой до самой лёгкой имеют три состояния: твёрдое, жидкое и газообразное, все чувствуют под ногами почву, все пользуются воздухом и водой; везде есть царство органическое и неорганическое: камни, животные и растения; все духовноразумные существа имеют тела материальные, в которых живут на своей планете, поучаются добру и совершенствуются: все имеют жилища, постоянное место своего пребывания, для уединения, молитвы и размышлений.

Одним словом, не обстановка жизни, не строй её отличает высших существ от низших, но их мировоззрения, их собственное совершенство, их внутренние взгляды на жизнь и их любовь к Богу и всего сотворённого Им. Самая же жизнь дана всем одинаковая и все, изучив ту же самую жизнь, должны быть готовы наследовать обитель Отца их Небесного, ожидающего их, и зовущего их к Себе.

Карышев Иван Александрович > Основы истинной науки – Книга 3-я СУЩНОСТЬ ЖИЗНИ.