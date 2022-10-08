Энергоинформационные технологии из советских секретных лабораторий и их развитие в XXI веке
Как работают инструменты для познания непознаваемого, какие приборы могут измерить не поддающееся измерению, какие психотехники могут приблизить нас к осознанию того, что находится за пределами человеческого понимания. Что происходило в секретных военных лабораториях СССР, кем был на самом деле генерал Ханцеверов и как сегодня мы переосмысляем этот опасный и драгоценный опыт. В студии Дмитрий Перетолчин и его гость, автор концепции психонетики, разработчик методологии и методик деконцентрации, техник активизации сознания и работы с сознанием Олег Бахтияров.
Полная версия (83 мин.) без цензуры и рекламы: https://nday.club/v/i3uwmf-dtv
Также смотрите “Глобальная перезагрузка. Как теперь будут управлять нашим миром. Д. Перетолчин. О. Бахтияров” https://www.youtube.com/watch?v=JDXX6teAhZc&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
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Уже давно создали лазерный проектор, который в небе способен создавать изображения, тот же Левашов купился на пирамиду над Кремлём.