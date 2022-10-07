Новая ложь не лучше старой. Как развалили Советский Союз
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%E2%80%94_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B%C2%BB#:~:text=%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%C2%AB%D0%B3%D0%B0%D0%B7%20%E2%80%94%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B%C2%BB%2C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%C2%AB%D0%B3%D0%B0%D0%B7,%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B%20%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=VegyNscNH7k
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
Зло-это система, Путин отношение имеет к этой системе? … может кто посоветует хоть одного мудреца или философа, который посмел высказаться о системе зла? Вот, то-то и оно, молчащие со злом, поют свою тризну! Сейчас если: читать и писать книги, то в ней должны быть алгоритмы противодействия злу. Зло победить невозможно, его только можно присмирить, после появится Тьма, можно только учитывать завет тьмы. Вот только любое правительство-это слуги зла, они зло унизить не дадут, хороша Истина-если есть почин.
Если кто то будет отстаивать позиции Путина или правительства или церкви, или другого лидера-покажите мне их видео где они отрекаются от зла или хоть смеются над злом
а как же его последняя речь,где он говорит о начале борьбы Россией с Сатанизмом Запада .Власть -это насилие -узаконенное и не всегда Зло.Мировое Зло и С атанизм -да Система Зла ..Не нами и не им создана .Уйти от неё невозможно -потому как жизнь -единство и борьба противоположностей ..И что так заковыристо выражаете мысль, тоже,как чужой путаете следы.
Лично мне симпатичен герой мультика “Ходячий замок” Мидзаяки Хаул, он уподобился Богу-т.е. находился в разных интервалах пространства, а ему на помощь пришла девушка, которая имела кольцо, которое переносило её ещё и в временных интервалах.