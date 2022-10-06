Неожиданная версия причины подрыва газопроводов
Кому больше всех выгоден подрыв газопроводов? Илья Титов составид список подозреваемых.
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#ДеньТВ #СП #СП2 #СеверныйПоток #газ #Европа #подрывгазопровода #США #ЕС #Германия #британия #диверсия
Все правильно, ищи того кто заинтересован. И неожиданно список заинтересованных начинает расширяться. Так и Бруней заподозрят.
кто получит страховку тот и взорвал
Тогда точно Бруней виноват, они и страховку получат.
а наши типа дураки?
Типа.
ага, матёрей наших нет на планете земля, овцой прикинутся, типа смит виноват, а сами через всякие крутёжки своё поимеют. это было понятно с момента прокладки потока 2, их трюмуют а они тянут, вопрос зачем? один фик забанят, а вот и ответ, взорвали и получат 17 млярдов.
чё ты такой наивный? это же просто смешно
Все равно Бруней виноват, им и страховку.
-Четвертая ветка СП 2 в хорошем состоянии и ждет решения Европы
-Урсула валит Своих обьявила об установлении потолка на газ из России
-Салман ,теперь друг ВВП,
и Опек обьявили об уменьшнии добычи нефти на 2млн баррелей в день
_Венгрия ,якобы друг России ,просит отсрочки платежей за газ (в руб)до 2024года и обещает поделиться с Сербией -еще один друг якобы,как болгарские братушки и АГЛ в т.ч.
-не без проблем, но вынуждены поддерживать
венгры не сами по себе, конечно, за ними австрийцы и Ватикан — два традиционных центра европейской политики — играют против двух других в Париже и Берлине, кто сможет возглавить выход из кризиса после острой разрушительной фазы
я ставлю на австрийцев, если они перетянут на свою сторону южных и восточных немцев, смогут влиять на ФРГ в сторону ее децентрализации
подрыв двух СП уже сделал Баумгартен ключевым газовым хабом, и подорвал шансы германского хаба.Помните танцы на свадьбе у минстра МИД Австрии…
-А кто уберет спотовую биржу СИТИ по энергоностелям в Амстердаме ??
И чтобы два раза не вставать :
“Шольц — изначально функционер пролондонской молодежной сети на китайские деньги
из таких подкрышных систем выход один только вперед ногами
так что пока успешно перенаправляет газ и нефть в сторону Китая, а доходы в сторону Сити
Урсула для немцев практически не своя. Её папа был крупным чиновником в предшественнике ЕС (объединении угля и стали). Так что она с детства человек “наднациональный”.Её даже не утверждал Бундестан -протащила Меркель..
-”CEO S.Aramco: если Китай начнет ослаблять антиковидные ограничения, то свободные мощности по добыче нефти начнут быстро истощаться”
каждый ловил рыбку в мутной воде.
И выиграет только тот,кто играл по-крупному и в долгую.
А для этого надо всю игру видеть целиком и контролировать, не смотря на мелкие “перегруппировки”.
п.с. Ну кто способен из здешних Аналитиков и Недовольных это видеть и учитывать??Сказано же было давно -МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КРИЗИС ” с изменением Технологического УКЛАДА..Ну и причем здесь причуды местных пенсов со своими воспоминаниями ,как был парекрасен СССР или наоборот уродлив.Было и ущло НАВСЕГДА..О чем вы господа -УЛЫБАЙТЕСЬ..