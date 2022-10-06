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Неожиданная версия причины подрыва газопроводов

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Кому больше всех выгоден подрыв газопроводов? Илья Титов составид список подозреваемых.

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#ДеньТВ #СП #СП2 #СеверныйПоток #газ #Европа #подрывгазопровода #США #ЕС #Германия #британия #диверсия
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NIgQdF-_87A
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9 Комментариев » Оставить комментарий
  • 22451 17495
    Sergeev 6 октября 12:15

      Все правильно, ищи того кто заинтересован. И неожиданно список заинтересованных начинает расширяться. Так и Бруней заподозрят.

    • 26113 21935
      марина 6 октября 13:35

        -Четвертая ветка СП 2 в хорошем состоянии и ждет решения Европы
        -Урсула валит Своих обьявила об установлении потолка на газ из России
        -Салман ,теперь друг ВВП,
        и Опек обьявили об уменьшнии добычи нефти на 2млн баррелей в день
        _Венгрия ,якобы друг России ,просит отсрочки платежей за газ (в руб)до 2024года и обещает поделиться с Сербией -еще один друг якобы,как болгарские братушки и АГЛ в т.ч.
        -не без проблем, но вынуждены поддерживать
        венгры не сами по себе, конечно, за ними австрийцы и Ватикан — два традиционных центра европейской политики — играют против двух других в Париже и Берлине, кто сможет возглавить выход из кризиса после острой разрушительной фазы
        я ставлю на австрийцев, если они перетянут на свою сторону южных и восточных немцев, смогут влиять на ФРГ в сторону ее децентрализации
        подрыв двух СП уже сделал Баумгартен ключевым газовым хабом, и подорвал шансы германского хаба.Помните танцы на свадьбе у минстра МИД Австрии…
        -А кто уберет спотовую биржу СИТИ по энергоностелям в Амстердаме ??

        • 26113 21935
          маринамарина 6 октября 13:48

            И чтобы два раза не вставать :
            “Шольц — изначально функционер пролондонской молодежной сети на китайские деньги
            из таких подкрышных систем выход один только вперед ногами
            так что пока успешно перенаправляет газ и нефть в сторону Китая, а доходы в сторону Сити

            Урсула для немцев практически не своя. Её папа был крупным чиновником в предшественнике ЕС (объединении угля и стали). Так что она с детства человек “наднациональный”.Её даже не утверждал Бундестан -протащила Меркель..
            -”CEO S.Aramco: если Китай начнет ослаблять антиковидные ограничения, то свободные мощности по добыче нефти начнут быстро истощаться”

            каждый ловил рыбку в мутной воде.

            И выиграет только тот,кто играл по-крупному и в долгую.
            А для этого надо всю игру видеть целиком и контролировать, не смотря на мелкие “перегруппировки”.
            п.с. Ну кто способен из здешних Аналитиков и Недовольных это видеть и учитывать??Сказано же было давно -МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КРИЗИС ” с изменением Технологического УКЛАДА..Ну и причем здесь причуды местных пенсов со своими воспоминаниями ,как был парекрасен СССР или наоборот уродлив.Было и ущло НАВСЕГДА..О чем вы господа -УЛЫБАЙТЕСЬ..

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