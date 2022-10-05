Надо перестать врать. Мы не раз об этом говорили
Глава комитета Госдумы по обороне, а также бывший глава Главпура генерал Картаополов о вранье и информационной политике.
Надо перестать врать. Мы не раз об этом говорили. Но как-то не доходит до отдельных руководителей. Я читал сводки совинформбюро за 1941 год, когда немцы прорывались к Москве. Там открыто говорили, что где-то мы отходим. Но в каждой сводке говорили, что бригада такого-то совершила это, наши лётчики уничтожили столько-то, наши потери такие-то. И люди понимали опасность, знали, что враг на нашей земле. Сейчас тоже враг на нашей земле. Все приграничные сёла Белгородской области практически разрушены. Мы это узнаём от кого угодно – от губернаторов и военкоров. Но сводки Минобороны не меняются. Народ-то знает. У нас народ не глупый. И он видит, что ему не хотят говорить даже часть правды. Это может привести к потере кредита доверия. (с) Картаполов
Ну тут известно, что если взрывы называть хлопками, а отступления перегруппировками, то о повышении уровня доверия говорить сложно.
О необходимости коррекции информационной политики разговоры ходят еще с марта, но пока что имеем то что имеем, что и обуславливает текущие публичные разборки и поиски виноватых после недавних военных неудач в Харьковской области. Тут главное, чтобы это все не осталось на уровне пустого срача, а привело к необходимым организационным и методологическим изменениям.
А чё дядя генерал-сенатор не сказал, что граница Белгородской области и сопредельная территория 404 – это линия фронта ? “Все приграничные сёла разрушены…” Интересно, а он сам это посмотрел, что “все ” ?
Скорее не разрушены, а брошены по вине того же губернатора.
Привет! Я Вас давно не видел. Но на сайте не скучно из-за уровня балабольства. Посмотрите. Возможно улыбнёт.
Привет! Захожу почитываю иногда! Но все одно и то же, взаимные муждусобойчики, иногда дурдом распускают, а их так и тянет на ЯП.
Да. Никого нового. И все те-же на манеже.
в конституции Королевства Бутан закреплено право человека на счастье
поэтому ТВ там было запрещено долгое время, а сейчас вроде только один канал про национальную культуру
Давайте перестанем врать и рассказывать друг другу на уровне пустого срача.