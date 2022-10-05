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Надо перестать врать. Мы не раз об этом говорили

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Глава комитета Госдумы по обороне, а также бывший глава Главпура генерал Картаополов о вранье и информационной политике.

Надо перестать врать. Мы не раз об этом говорили. Но как-то не доходит до отдельных руководителей. Я читал сводки совинформбюро за 1941 год, когда немцы прорывались к Москве. Там открыто говорили, что где-то мы отходим. Но в каждой сводке говорили, что бригада такого-то совершила это, наши лётчики уничтожили столько-то, наши потери такие-то. И люди понимали опасность, знали, что враг на нашей земле. Сейчас тоже враг на нашей земле. Все приграничные сёла Белгородской области практически разрушены. Мы это узнаём от кого угодно – от губернаторов и военкоров. Но сводки Минобороны не меняются. Народ-то знает. У нас народ не глупый. И он видит, что ему не хотят говорить даже часть правды. Это может привести к потере кредита доверия. (с) Картаполов

Ну тут известно, что если взрывы называть хлопками, а отступления перегруппировками, то о повышении уровня доверия говорить сложно.
О необходимости коррекции информационной политики разговоры ходят еще с марта, но пока что имеем то что имеем, что и обуславливает текущие публичные разборки и поиски виноватых после недавних военных неудач в Харьковской области. Тут главное, чтобы это все не осталось на уровне пустого срача, а привело к необходимым организационным и методологическим изменениям.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7900686.html
Метки: 1941, государственная дума, мо рф, пропаганда
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