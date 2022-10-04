Как зажег Илон Маск
Частный телеграм канал, просто подписавшись на который, можно помогать людям – https://t.me/+QHxBq-GpGxc0MTAy
Основной телеграм канал, в котором сверху есть кнопка "Пожертвовать" – https://t.me/ASupersharij
Основной телеграм канал, в котором сверху есть кнопка "Пожертвовать" – https://t.me/ASupersharij
Павел, а этот материал вы с какой целью взяли, небось тоже с целью развития и эволюционирования посетителей сайта, чтоб головой думали: кому переводить деньги, кому нет? Или вы нашли в нём что-то полезное для себя?
https://kukufffka.livejournal.com/173961.html