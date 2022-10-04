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Как зажег Илон Маск

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Частный телеграм канал, просто подписавшись на который, можно помогать людям – https://t.me/+QHxBq-GpGxc0MTAy

Основной телеграм канал, в котором сверху есть кнопка "Пожертвовать" – https://t.me/ASupersharij

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3SwhgRRHhKs
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