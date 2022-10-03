Создание мини-ООН, тайна смерти Елизаветы II и Горбачёва,передел мировых финансовых потоков.И.Нагаев
0:47 Частичная Мобилизация: о перегибах на местах;
6:05 Влияние Кадырова на объявление мобилизации;
8:05 Страны Средней Азии наказывают граждан за участие в СВО;
12:38 Блокировка Казахстаном, Арменией и Турцией платежной системы “Мир”;
17:21 Главное событие саммита ШОС;
19:38 Войдёт ли Германия в СБ ООН, и чьё место она может там занять?;
20:28 Одновременная эскалация по границам России между Арменией и Азербайджаном, а также между Киргизией и Таджикистаном;
25:04 Подрыв газопровода: кто выигрывает, а кто больше всего пострадает;
31:03 Путешествия в Европу – привилегия?;
34:30 Неожиданная связь причин и последствий ухода из жизни Михаила Горбачёва и Елизаветы II.
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#ДеньТВ #мобилизация #ЕлизаветаВторая #Горбачёв #геополитика #СП #СП2 #взрывгазопровода #ШОС #саммитШОС #мир #картамир
Кадыров, обосрав действующих генералов и собрав для имиджа Правдоруба всех горепатриотов в кучу ,тут же прогнулся “Ко дню рождения президента России Владимира Путина в Чеченской Республике пройдут массовые праздничные мероприятия, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.””
Темнейший 07,10,2022 наверное получит белого коня ,вместо очередной собаки ??от Рамзана
Жду обьявление Мира ,чтобы приурочить присоединение земель и обьявление о Перемирии, временном естественно, к этой дате..или чего то в этом русле..
п.с. Жду так же от всех хохлов здешних и русофобов плевков и обвинений.
Я равнодушно отношусь вообще к Д,Р. и своему тоже..поэтому по барабану и его Д.Р..
АГЛ уже наверное наполняет корзину урожаем своего огорода с Колей и свиноферм