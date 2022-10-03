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Создание мини-ООН, тайна смерти Елизаветы II и Горбачёва,передел мировых финансовых потоков.И.Нагаев

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0:47 Частичная Мобилизация: о перегибах на местах;
6:05 Влияние Кадырова на объявление мобилизации;
8:05 Страны Средней Азии наказывают граждан за участие в СВО;
12:38 Блокировка Казахстаном, Арменией и Турцией платежной системы “Мир”;
17:21 Главное событие саммита ШОС;
19:38 Войдёт ли Германия в СБ ООН, и чьё место она может там занять?;
20:28 Одновременная эскалация по границам России между Арменией и Азербайджаном, а также между Киргизией и Таджикистаном;
25:04 Подрыв газопровода: кто выигрывает, а кто больше всего пострадает;
31:03 Путешествия в Европу – привилегия?;
34:30 Неожиданная связь причин и последствий ухода из жизни Михаила Горбачёва и Елизаветы II.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FVy2OA1uGuY
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 26075 21905
    марина четыре часа назад

      Кадыров, обосрав действующих генералов и собрав для имиджа Правдоруба всех горепатриотов в кучу ,тут же прогнулся “Ко дню рождения президента России Владимира Путина в Чеченской Республике пройдут массовые праздничные мероприятия, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.””
      Темнейший 07,10,2022 наверное получит белого коня ,вместо очередной собаки ??от Рамзана
      Жду обьявление Мира ,чтобы приурочить присоединение земель и обьявление о Перемирии, временном естественно, к этой дате..или чего то в этом русле..
      п.с. Жду так же от всех хохлов здешних и русофобов плевков и обвинений.
      Я равнодушно отношусь вообще к Д,Р. и своему тоже..поэтому по барабану и его Д.Р..
      АГЛ уже наверное наполняет корзину урожаем своего огорода с Колей и свиноферм

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