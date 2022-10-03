Не хотите сдохнуть? Умейте защищаться. Роман Титов, Алексей Орлов
Роман Титов, Алексей Орлов
Существуют житейские нормы, которые необходимо соблюдать, чтобы не остаться «голым». Но сегодня, по словам Романа Титова, каждая семья должна себя обеспечить:
Медикаментами и знать навыки использования их при необходимости.
Средствами защиты и обороны от нападения извне.
Тревожным чемоданом, в котором должны храниться документы, одежда, продукты питания.
И это не паника, а то что может пригодиться…
А почему это необходимо?..
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
#тревожныйчемоданчик #средствазащиты #оборона #медикаменты #АлексейОрлов #РоманТитов
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/
—————————————-
«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavradio_org
https://ok.ru/slavradio
https://t.me/SlavRadio_org
https://zen.yandex.ru/slavradio_org
https://bastyon.com/slavradio?ref=PNoR5LNLAZP3VGiNcK2wn4xxAFT6yQAMqj
https://rutube.ru/channel/23938023/
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Внимание!
Мы будем благодарны за распространение всех видео нашего канала кроме тех случаев, когда это запрещает политика Ютуб. Также Мы не приветствуем изменение содержания роликов с удалением знаков нашего канала и искусственного ремонтажа изменяющего смысл видео.