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Что происходит в закрытых чатах самого популярного у молодёжи мессенджера

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Опасности мессенджеров – почему именно они наиболее опасны, и почему там так много мошенников, экстремистов, манипуляторов и психически больных людей?
Принципиальное отличие мессенджеров от соцсетей. Опасность телеграмма. Вовлечение в закрытые чаты – что там происходит? Об этом говорит автор проекта “На распутье.ру” Андрей Афанасьев.

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#ДеньТВ #telegram #телеграм #закрытыечаты #мессенджер #соцсети #мошенники #АндрейАфанасьев
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4VZ_JSpHHwk
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