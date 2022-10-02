Что происходит в закрытых чатах самого популярного у молодёжи мессенджера
Опасности мессенджеров – почему именно они наиболее опасны, и почему там так много мошенников, экстремистов, манипуляторов и психически больных людей?
Принципиальное отличие мессенджеров от соцсетей. Опасность телеграмма. Вовлечение в закрытые чаты – что там происходит? Об этом говорит автор проекта “На распутье.ру” Андрей Афанасьев.
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