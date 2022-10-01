Надоело терпеть? | Cтань силой
Социальные паразиты объединены одной целью – получение наживы, достигая ее любыми средствами и действиями. Это стравливание и уничтожение народов, ослабление экономики и культуры, смена правительства и так далее.
А казалось бы, добрые люди живут сами по себе, маленькими артелями, малым сообществом, проявляя во многом, финансовую, экономическую, профессиональную, юридическую и так далее безграмотность.
Может быть уже, наконец, изменить ситуацию, и учитывая опыт наших «учителей», то есть наших недругов, начать проявлять волю и стать хозяином своей жизни и её творцом?..
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
#социум #паразиты #нажива #артель #хозяинжизни #АлексейОрлов #РоманТитов
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/
—————————————-
«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavradio_org
https://ok.ru/slavradio
https://t.me/SlavRadio_org
https://zen.yandex.ru/slavradio_org
https://bastyon.com/slavradio?ref=PNoR5LNLAZP3VGiNcK2wn4xxAFT6yQAMqj
https://rutube.ru/channel/23938023/
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Внимание!
Мы будем благодарны за распространение всех видео нашего канала кроме тех случаев, когда это запрещает политика Ютуб. Также Мы не приветствуем изменение содержания роликов с удалением знаков нашего канала и искусственного ремонтажа изменяющего смысл видео.