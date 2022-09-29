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Событие мирового масштаба на Белоярской АЭС. Борис Марцинкевич

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22 сентября 2022 года атомная энергетика перешла рубеж. Подробности сообщает физик, главный редактор журнала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.

Телеграм-канал Бориса Марцинкевича: https://t.me/geonrgru

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#ДеньТВ #вечныйдвигатель #энергетика #атомнаяэнергетика #АЭС #БелоярскаяАЭС #Марцинкевич
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9ylviWAgshI
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