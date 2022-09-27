Простые меры безопасности на передовой
Один из авторов канала “День”, находящийся более двух месяцев на передовой, кратко обобщил десяток мер безопасности, позволяющих его батальону практически избегать потерь.
Этот батальон держит передок в одном из пригородов Донецка. Места дислокации батальона на карте боевых действий в российских СМИ периодически обозначаются значками обстрелов противника, а фланг батальона – значками умеренно активных боестолкновений. В этом батальоне за июль, август и сентябрь не было ни одного двухсотого, был один средний и четыре легких трехсотых. Все легкие трехсотые вернулись в строй в течение нескольких недель, а один средний проходит реабилитацию и также рассчитывает вернуться в строй.
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