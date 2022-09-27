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Простые меры безопасности на передовой

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Один из авторов канала “День”, находящийся более двух месяцев на передовой, кратко обобщил десяток мер безопасности, позволяющих его батальону практически избегать потерь.
Этот батальон держит передок в одном из пригородов Донецка. Места дислокации батальона на карте боевых действий в российских СМИ периодически обозначаются значками обстрелов противника, а фланг батальона – значками умеренно активных боестолкновений. В этом батальоне за июль, август и сентябрь не было ни одного двухсотого, был один средний и четыре легких трехсотых. Все легкие трехсотые вернулись в строй в течение нескольких недель, а один средний проходит реабилитацию и также рассчитывает вернуться в строй.

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#ДеньТВ
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oypLep9uOl0
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