Постоянная временность. Что такое прекариат // Олег Комолов. Простые числа
Держите хорошую новость – безработица в России уже который месяц держится на историческом минимуме. Ещё в июне Росстат насчитал менее 4% безработных в России – 2,9 млн чел. Ну, а теперь – детали.
Прекариат: становление нового класса: (коллективная монография) /Под ред. Ж.Т. Тощенко. – М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2020. https://disk.yandex.ru/i/_B-CZVHlSp9zDw
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0:00 Безработицы в России почти нет!
4:45 Как посчитать безработицу?
8.28 Что такое прекариат?
10.23 Прекариат в России
19:23 Каждый второй – прекарий
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