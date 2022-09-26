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Тайны успеха человека. Алексей Орлов

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Как стать успешным и счастливым, быть такими, сохраняя успех и счастье, не всегда могут взрослые люди.
А что об этом думают и говорят дети?

Эта передача снята во время прохождения смены в лагере для детей-участников благотворительного образовательного проекта «Сокол» для детей Донбаса в Псебае (Краснодарский край).

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#успех #счастье #воспитаниедетей #детидонбасса #алексейорлов
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4YG4l37Ials
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