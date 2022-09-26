Италия качнулась вправо
Несмотря на угрозы со стороны руководства Евросоюза, итальянцы на выборах поддержали правых и евроскептиков, которые уверенно победили и будут теперь формировать правое правительство, которое вовсю козыряет антилиберальной риторикой и евроскептицизмом. Будущего премьер-министра Мелони обвиняют в том, что она фактически пост-фашистка https://t.me/SunsetEurope/6063, чья идеология уходит корнями к идеологии Бенито Муссолини. Ее партнерами по коалиции являются "друг Путина" Берлускони и "фанат Путина" Сальвини.
С другой стороны, это конечно не решит нарастающих экономических проблем Италии, порожденных как санкционной войной против России, так и общеструктурным кризисом европейской экономики. На то, что Италия вдруг станет союзником России и прекратит поставки оружия, надеется конечно же не стоит, но внутренние противоречия внутри ЕС безусловно обострятся, что нам объективно выгодно, особенно в преддверии зимы, которая станет для ЕС серьезным испытанием на фоне нарастающей рецессии и падения уровня жизни.
Празднование победы Мелони https://t.me/belvestnik/31210