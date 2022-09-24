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День “Герани”

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1. Сегодняшний день стал днем наиболее массированного использования иранских БПЛА сразу на нескольких участках. Это стало крайне неприятным сюрпризом для противника, которые и раньше уже нес ощутимые потери от точечных ударов БПЛА-камикадзе.

2. Несмотря на парочку сбитых дронов, несколько дошли до цели, уничтожив в том числе один из локальных центров принятия решений в Одессе (поражен штаб ВМСУ) Объектовая ПВО судя по всему полностью провалилась в данном случае.

3. Важно понимать, что иранские дроны это расходники. Они окупают себя даже если до цели доходит только часть в силу дешевизны их производства, которая заложена в саму концепцию иранских БПЛА предусматривающая возможность их сборки даже на самом театре военных действий, как это происходит в Йемене.

4. Соответственно, если в России уже налажено поточное производство данных машин, в особенности "Герани-2", то в силу очевидной слабости тактической ПВО ВСУ размазанной по огромному фронту, их эффективность будет не меньшей, чем она была в Йемене, Сирии и Ираке.

5. Иранским товарищам безусловно спасибо за содействие. Полагаю, в качестве "жеста доброй воли" (в хорошем смысле этого слова), можно было бы в 2023-2024 годах объявить годом российско-иранской дружбы или скажем установить где-нибудь в России памятник генералу Кассему Сулеймани (самый популярный иранский герой, не считая аятоллы Хомейни), который немало сделал для развития иранской программы БПЛА, не говоря уже о том, что во многом благодаря ему, Россия ввела войска в Сирию.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7880693.html
Метки: бпла, война на украине, дроны, иран, одесса, Россия, сулеймани, Украина
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