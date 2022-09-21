Игорь Сдвижков. Сражение за Воронеж. Часть 6. Бои в правобережье 7 июля 1942
Игорь Сдвижков. Сражение за Воронеж. Часть 6. Бои в правобережье 7 июля 1942 года.
- Выход из Воронежа частей дивизии “Великая Германия”.
- Вход в город 3-й и 16-й моторизованных дивизий.
- Бои за Подклетное и Подгорное.
- Выход 24-й танковой дивизии из Воронежа.
- Бои в центральной части города.
- Попытка прорыва из города 110-й и 181-й танковых бригад.
- Создание Воронежского фронта.
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Часть 1. Создание плацдарма у Малышево 4 июля 1942 года:
https://youtu.be/GDLPylie4mY
Часть 2. 5 июля 1942 года Великая Германия прорывается к городу:
https://youtu.be/etKvVNcH56Y
Часть 3. Бои 6 июля 1942 года. Прорыв передового отряда дивизии Великая Германия к больнице:
https://youtu.be/yCgS_woT4Tg
Часть 4. 6 июля 1942г. Прорыв частей 24-й немецкой танковой дивизии в город и на левый берег реки Воронеж?
https://youtu.be/wdJbe4pJgLo
Часть 5. Бои в Воронеже и плацдарм у Коротояка 7 июля 1942:
https://youtu.be/ml8HTYYeJvk
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