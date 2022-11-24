Игорь Сдвижков. Сражение за Воронеж. Часть 9. Бои 10 июля 1942 года
Игорь Сдвижков. Сражение за Воронеж. Часть 9. Бои 10 июля 1942 года.
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- Как части и соединения 60-й Армии выдвигались на намеченные рубежи обороны?
- Какой боевой и численный состав имели соединения 60-й Армии?
- Чего не хватало соединениям 60-й Армии?
- Как авиация противника срывала перевозки?
- По каким причинам немецкое командование решило оборонять район Воронежа?
Часть 1. Создание плацдарма у Малышево 4 июля 1942 года:
https://youtu.be/GDLPylie4mY
Часть 2. 5 июля 1942 года Великая Германия прорывается к городу:
https://youtu.be/etKvVNcH56Y
Часть 3. Бои 6 июля 1942 года. Прорыв передового отряда дивизии Великая Германия к больнице:
https://youtu.be/yCgS_woT4Tg
Часть 4. 6 июля 1942г. Прорыв частей 24-й немецкой танковой дивизии в город и на левый берег реки Воронеж?
https://youtu.be/wdJbe4pJgLo
Часть 5. Бои в Воронеже и плацдарм у Коротояка 7 июля 1942:
https://youtu.be/ml8HTYYeJvk
Часть 6. Бои в правобережье 7 июля 1942:
https://youtu.be/WOOivExA8z4
Часть 7. Бои 8 июля 1942:
https://youtu.be/6iH3Hy_e6YE
Часть 8. Бои 9 июля 1942 года:
https://youtu.be/3USZaysnA2Q
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