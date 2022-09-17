Неизвестные письма Льва Толстого. Эфир 5 сентября 1978
Неизвестные письма Льва Толстого. Эфир 5 сентября 1978
О новых поступлениях в экспозицию Государственного музея Льва Толстого в Москве, в том числе ранее неизвестных писем писателя. Автор – Нинель Шахова.
Информационный сюжет “Новые поступления в музей Л.Н.Толстого”. Эфир 05.09.1978
Главная редакция информации, 1978 г.
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