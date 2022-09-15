Кемерово. Документальный фильм (1978)
Кемерово. Документальный фильм
Фильм, снятый в канун 60-летия Кемерово, рассказывает о промышленном и культурном центре Кузбасса, одном из крупнейших индустриальных центров на востоке России, городе энергетики, машиностроения, химии.
#ДокументальныйФильм
Новосибирсктелефильм, 1978
Автор сценария – Ю. Мирошниченко
Режиссер – А. Белау
Оператор – Л. Казавчинский
#гостелерадиофонд #кемерово #кузбасс #ГородаСССР
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