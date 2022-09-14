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На развитие квантовых технологий в РФ направят около 100 млрд

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Использованные источники: ria.ru
На развитие квантовых технологий в РФ направят около 100 млрд

Более 300 учёных — 18 научных групп — трудятся над развитием квантовых технологий в России. Разработкам в этой сфере было посвящено совещание по развитию высокотехнологичной отрасли «Квантовые вычисления», которое в МГТУ имени Баумана провёл вице-премьер Дмитрий Чернышенко. На встрече обсуждалась реализация дорожных карт по квантовым вычислениям и коммуникациям.

Самым перспективным направлением замглавы правительства назвал работу над созданием прототипа ионного квантового процессора. Он подчеркнул, что к концу 2022 года Россия сможет создать такой процессор размером 16 кубитов. 100-кубитные компьютеры, по его словам, удастся разработать к 2025 году.

«Что очень важно, к работе над этим проектом привлечены также авторитетные в мировом масштабе исследователи по квантовым вычислениям, у которых самый высокий в мире индекс цитируемости. И всё это проходит и ознаменовано десятилетием науки и технологий», – отметил Чернышенко.

Квантовые компьютеры могут мгновенно просчитывать гигантские объёмы информации. Звучат такие сравнения: расчёты, которые на обычных компьютерах займут тысячи лет, квантовый сможет сделать в один миг. Учёные уверены, что эти технологии изменят мир.

По словам вице-премьера, несмотря на высокие позиции России в развитии квантовых вычислений, ещё многое предстоит сделать для обеспечения мирового лидерства по данному направлению.

В свою очередь, академик, председатель научного совета РАН «Квантовые технологии», гендиректор АО «НИИМЭ» Геннадий Красников отметил, что правительство, Российская академия наук и вузы должны работать как единый механизм в деле импортозамещения и достижения технологического суверенитета, о котором неоднократно говорил президент страны.

«Квантовые технологии призваны обеспечить России технологическую независимость и лидерство. Достигнув превосходства в этом направлении, мы сможем вывести многие сферы экономики на качественно новый уровень. Это касается медицины, безопасности, логистики и многих других отраслей. Мы сможем проводить полноценное моделирование произвольных квантовых систем, у нас появятся новые возможности по созданию материалов, моделирования широкого круга биологических, социальных и экономических процессов», – сказал он.

До 2025 года в развитие квантовых технологий государство планирует вложить не менее 100 млрд рублей, сообщил Чернышенко.

По поручению президента РФ Владимира Путина Кабмин до 1 ноября должен актуализировать ключевые показатели и дорожные карты реализации заключённых с госкорпорациями и госкомпаниями соглашений с учётом необходимости достижения технологического лидерства в среднесрочной перспективе, в том числе и по квантовым вычислениям.

По итогам совещания Чернышенко поручил проработать вопрос привлечения к реализации дорожной карты по квантовым вычислениям МГТУ им. Баумана. К началу октября вуз должен представить в Минцифры и «Росатом» предложения по проектам, после межведомственного согласования и при получении положительных заключений обновлённая дорожная карта будет вынесена на рассмотрение президиума правкомиссии по цифровому развитию.

По материалам сайта Кабмина РФ, РИА Новости, НТВ

Источник: http://stoletie.ru/lenta/na_razvitije_kvantovyh_tehnologij_v_rf_napravat_okolo_100_mlrd_896.htm
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