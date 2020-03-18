Дарья Роснина. Продавец БеЗсмертия (главы романа)

Глава 16

"Запомните чада Родов Расы Великой и вы, славные потомки Рода небесного, что вы - внуки и правнуки Древних Богов, и посему, вы - изначально вольные люди, а для человека Великой Расы Воля – это состояние изначальное. Её невозможно дать или отнять."

Волхв Велимудр

Пространство большого зала с огромным круглым столом посредине было слабо освещено голубым светом, который излучала поверхность этого необычного стола.

По всей видимости, его столешница представляла собой экраногромного голографического проектора. Сейчас над ним в воздухе были подробно и объёмно проявлены материки планеты и движущиеся над ними разноцветные слои каких-то энергий, которые можно было принять за динамичную метеокарту.

На самом деле они в точности отображали сразу несколько показателей: Фон-частоту Шумана, места и уровень исторжения людьми максимальной биологической пси-энергии, силу и характеристики управляющих сознанием полей, которые излучали вышки мобильной связи и специальные мощные антенны, расположенные на всех материках. Золотым свечением выделялись работающие на планете пирамиды, некоторые из них были на дне Океанов.

Почти все пирамиды планеты были окружены антенными вышками, генерирующими подавляющее их излучение поле. Таким образом, эта удивительная карта отображала все виды энергий: общий биофон всех живых существ планеты и искусственные управляющие поля, которыми неизвестные силы воздействовали на мысли и поведение людей на всех материках.

Только одна огромная территория сверху и по центру карты была менее всего покрыта красными тревожными точками и цветными разводами наведённых полей, а северная часть этой территории вообще была тёмной. Именно на эту часть карты озабоченно смотрели сидящие за столом.

Лиц присутствующих не было видно, заголовники спинок глубоких кресел полностью скрывали сидящих в них.

В напряженной тишине раздался властный и скрипучий голос:

- Стихийные движения за свободу и суверенитет недопустимы. Смените президентов, которые не справились с моими распоряжениями. От прежних избавьтесь. Ураганы и пожары пусть начнутся везде, где народ объединяется и выступает против либеральной демократии. Отправьте в эти районы сначала провокаторов, потом войска миротворцев, но перед этим распространите там опасную вирусную инфекцию.

Красный Крест пусть всех вакцинирует. Особое внимание детям. И погоду создайте в тех районах подходящую. Например, смерчи-ураганы.

Пусть их будет сразу несколько и с максимальным количеством жертв, - произнёс голос из самого высокого кресла, - стихийные протесты людей в прессе не освещать. Набейте эфир и все новости призывами к демократии, миру, криминальными событиями и всякой прочей чепухой. Верните полный контроль над массмедиа. Пусть знают нашу силу “сияющих”.

- Будет исполнено, - по-военному чётко произнёс в ответ другой голос.

Голос из высокого кресла, очевидно, это был некто председательствующий на данном собрании, продолжил:

- Финансовые рынки всех стран пусть трясёт. Все денежные потоки отныне пусть идут только через наши банки. Все неподконтрольные нам производители должны испытывать неимоверные трудности с производством и сбытом своей продукции, это должно усилить социальную напряженность в их странах. Особое внимание стоит обратить на курс понижения жизненного уровня людей. Дайте указания всем правительствам о принятии пакетов абсурдных законов, это обычно хорошо действует.

Особое внимание уделите детям! Волей своей утверждаю разработать и внедрить всемирную программу по изъятию детей из семей, по причине неумения родителей воспитывать их должным образом. Детские дома лучше справятся с этой задачей.

Научно обоснуйте такую необходимость и создайте общественное мнение во всех странах. Внедрите в сознание людей эту мысль через СМИ и школьные программы.

СМИ должны формировать у людей только негативные эмоции и животные инстинкты.

Теперь о молодом поколении! К чёрту всё обучение! Настойчиво склоняйте молодежь к эгоизму, раннему сексу, убеждайте их менять пол, вакцинируйте их чаще, делайте всё, чтобы снизить численность населения до нескольких десятков миллионов человек на всей планете. Действуйте!

Мы принесём миллиарды в жертву! Всё это во имя Творца, имя которому Легион!

- Будет исполнено незамедлительно, - отозвался голос, лишённый каких-либо эмоций, из другого кресла.

- А теперь я всем вам хочу сообщить информацию, что нас более всего беЗпокоит, - спокойный и тихий голос председателя наполнился жёсткими нотками. - Стала набирать силу одна очень неприятная тенденция. Это попытки наших вечных врагов к объединению с другими странами против нашей политики глобальной демократии. Наши рабы даже пытаются выйти из-под нашего финансового контроля! Они посмели накапливать собственный золотой запас и стремительно наращивают свою военную мощь. Непонятным образом у белой и желтой человеческой рас планеты стали появляться новые технологии! И это в обход всех научных академий мира и мнений ведущих учёных! Я сам видел в Сети ролики о том, как самостоятельно создать эфирный генератор, а кто-то уже левитирует усилием воли и учит этому других. Кто-то учит и просвещает людей, как лечить болезни природными средствами. Это недопустимо! А кто-то даже смеет выражать антинаучные взгляды на прошлое этой планеты. Такое нужно искоренять! Что по теме науки можете мне сообщить?

- Мы держим науку планеты под полным контролем, - послышался тихий вкрадчивый голос с дальнего конца стола, - учёные планеты исследуют только то, что им дозволено нами и дают людям только те технологии, которые мы им разрешили. Есть, правда, отступники, но их мало. Эти люди, мы называем их в прессе "лжеучёные", они упорно исследуют запретные темы знаний. И снова - это представители гаплогруппы R1a1.

Несколько таких энтузиастов нами ликвидированы, либо изолированы от общества. Нам снова не хватает финансирования для жёстких масштабных действий. Методика дискредитации исследований учёных-отступников более не эффективна. Следует запретить законодательно даже думать об эфире, холодном ядерном синтезе и подвергать сомнению суть Теории Относительности и религий! Но это уже работа местных правительств...

- Этот жалкий ответ убеждает меня, что у вас нет эффективного плана борьбы с отступниками, - голос председателя неожиданно стал громким и более жёстким, - рабы не должны иметь доступ к знаниям и технологиям, а белая раса подлежит полному уничтожению! Без вариантов!

Что касается науки. Функция всех научных академий Мира - пресекать любые попытки исследования эфирных и других источников энергии и уничтожать авторов и прототипы их устройств, созданных на основе запрещаемых нами технологий.

Задача историков прежняя - уничтожать все факты существования на планете единой цивилизации Первых Строителей и поддерживать созданную нами версию прошлого Человечества. Это основные указания!

Касается всех! - председатель резко повысил голос: - С остатками Белой Расы должно быть покончено в кратчайшие сроки, это архиважно и так предписано! От них исходит вся опасность!

Смотрите, какие военные технологии они неожиданно получили! От кого, я спрашиваю? Я более чем уверен, что знания им передали Древние! Как жаль, что Вастион Северного Полюса мы не уничтожили до конца! А может, к ним уже пришло подкрепление из метрополии? Проверьте моё предположение! Что за Третья Сила регулярно вмешивается в установленный нами миропорядок? Исследуйте этот вопрос и дайте отчёт.

- Будет исполнено, - ответил чей-то голос.

А теперь, я хочу слышать доклад по ближнему и дальнему Космосу!

- Эта Планета всё ещё находится в изоляционном карантине Каолиции, - прозвучал глухой низкий голос из соседнего с председателем кресла.

Наши космические аппараты не выпускают за пределы Солнечной Системы. Задачу пока облегчает тот факт, что этот и другие сфероиды, включая Солнце, до сих пор пребывают в коме после последней ядерной бомбардировки, но постепенно частота всей системы повышается, планеты пробуждаются. Мы не можем беЗконечно сдерживать повышение частоты Шумана на этой Земле. Идёт пробуждение сознания самой планеты и Солнца.

Наш HAARP устарел и маломощен. Он давно не справляется с функцией подавления полей эгрегора планеты. Повышение частоты Пространства обусловленно прохождением Галактики в полях высоких энергий Света Прави, которые сгенерированны Великим Центральным Солнцем, созданными Высшими Сияющими. Это исконно их территория. Здесь мы беЗсильны.

Таким образом, вся эта Солнечная Система постепенно возвращает своё сознание и память, что не может не сказываться на потомках древних рас, всё ещё населяющих этот сфероид.

Наблюдатели отмечают негативные тенденции: у многих представителей потомков древних рас открываются подавленные нами вакцинацией генетические способности.

Как Вы, Сир, правильно заметили, информируя нас о фактах левитации и телекинеза, идёт спонтанное подключение человеческих особей к информационному полю планеты. Этот процесс не могут подавить имеющиеся у нас технологии пси-управления.

Ситуация медленно выходит из-под нашего контроля. Поэтому, как вариант, предлагаем снова отбросить эту цивилизацию назад парой точных и мощных ядерных ударов, именно мощных, ибо направленные удары малыми снарядами были недавно нейтрализованы неизвестными нам силами. Вероятно, подобное вмешательство было организовано Коалицией, либо, ещё хуже -самими Древними Строителями.

Мы предполагаем, что визиты Древних участились с тех пор, как эта Галактика вышла из зоны влияния полей наших Миров.

Голос докладчика смолк на пару секунд, затем продолжил: - Корабли Древних зафиксированы по всей Солнечной Системе и даже у Солнца. Они детально отсканировали всю эту Систему и даже нашу собственную планету, в частности, которую мы от всех успешно прятали. Это - единственное, что Древние сделали открыто и демонстративно. Затем они просто исчезли.

Наши технологии уже не позволяют нам точно идентифицировать их корабли. Вероятно, Древние применяют особые квантовые технологии а, возможно, уровнем ещё выше. Нам доступно только фиксировать всплески энергий и аномальные вихри в общем поле гравитации и в доступных нам нижних эфирных мерностях. Нами собраны факты, позволяющие утверждать, что у Древних есть технологии, управляющие Временем.

Коалиция Миров тоже наблюдает за нами. Вероятно она тожеозабочена состоянием этой планеты.

Наблюдатели Коалиции только и ждут повода от нас, чтобы самим вмешаться в сложившуюся ситуацию.

Древние прекрасно осведомлены, что время уже не на нашей стороне, они, вероятно, активно контактируют с лидерами всех Планетарных Сил Света.

- Мне не нравится слово: "вероятно"! - голос председателя возрос до крика. - Почему такая низкая осведомлённость? Древние - это и есть Третья Сила? Или есть то, что я не знаю?

- Наши агенты в правительствах подлежащих уничтожению народов больше не имеют доступа к теме межгалактических контактов, - стал объяснять низкий голос, - допускаем, что сам Предиктор Планеты Мидгард-Земля имел личную встречу с Коалицией, Древними Строителями и, вероятно, даже с лидерами стран, народы которых мы сейчас готовим к уничтожению, но нас об этом не уведомляли.

Вероятно, на встрече обсуждали новое устройство Мира и обсуждались конкретные персоны, которым будет вручена власть в ведущих странах.

Предполагаю, что Коалиция и сами Древние готовят новую парадигму развития этой цивилизации. Похоже на то, что народам неугодных нам стран также разрешено посещение Луны и реставрация там некоторых баз. Древние дали а это своё согласие. Пока это вся информация, которой мы располагаем. Теперь о дальнем Космосе...

Докладчик уверенно продолжал доклад, а рядом с креслом председателя едва заметно задрожал воздух и наметилось почти незаметное глазу движение, на которое никто из присутствующих не обратил внимания. Невидимы для глаз чужих, стояли возле стола две фигуры:

- Как тебе понравилась, Роберт, наша экскурсия, - весело спросил Шин. Его голос был вне слухового диапазона для остальных присутствующих, - надеюсь, доклады председателю тебя впечатлили?

- Мурашки по коже, - отозвался Роберт глухим от волнения голосом, - раньше я потешался над выступлениями тех, кто говорил о всемирном заговоре. В реальности всё человечество живёт в искусственно созданной матрице-тюрьме. Кругом ложь. И на великом глобальном обмане всё построено в нашем Мире. Кто эти существа за столом, они слышат нас?

- Не слышат, - с усмешкой ответил Шин и кивнул головой на сидящих, - мы для них сущности из другой мерности. Из Четвёртого измерения, если тебе интересно. А ещё у них от природы отсутствует ментальное зрение. Им доступны всего пара эфирных оболочек сознания. Вот почему они беЗконечно экспериментируют с миксом генетик. Пытаются исправить свою. Они полностью слепы в эфирных слоях Пространства.

Шин прошёлся вдоль стола, разглядывая сидящих в тяжёлых креслах и остановился возле места председателя. Мельком глянув на самого главного, он положил локоть на высокую спинку кресла, прямо над головой того, кто там находился и повернул улыбающееся лицо к Роберту:

- Теперь ты видел всё! Даже вершину пирамиды! Впечатлило?

- Знаешь, Шин, - стал размышлять Роберт, глядя на тайное собрание, - меня не покидает ощущение, что не они главные на Планете.

- Верно, не они, - отозвался Шин, - их структура большенапоминает клин, а не пирамиду, как им хочется. Клин не так устойчив, как пирамида, ибо не опирается на большинство, он только выкачивает из большинства жизненную энергию. Внутриих структуры управления много раздоров, противоречий и прямой вражды. Ты прав, есть и те, кто гораздо выше сидящих за этим столом. Они всем и управляют, у них в союзниках есть даже негуманоидные расы, но их всех объединяет общая идея паразитировать на любой цивилизации, изначально созданной не ими. Сами эти существа не совсем и люди. Это негуманоидная раса из молодого пекельного Мира. Они не созидатели по своей сути. Скорее черви-разрушители. Такова их генетика.

Если сравнивать их с Человеками, то они духовно двухмерны, поэтому им доступны только нижние материальные плотности Мира.

Эфирный план для них закрыт и непостижим для их осознания. Их кровь без железа, даже их Солнце тебе бы не понравилось на вид. И ещё: они вовсе не боги!

Схема всех паразитов всегда проста: разделение единого на части, внесение искажений в сознание людей через религии. Затем создание противоречий и сталкивание в войнах. Разрыв памяти поколений осуществляют через фальстификацию прошлого. В этом они большие мастера. Чужие постепенно захватывают власть, науку, все ресурсы во всех разделённых ими странах, дальше ты сам видел результат. Везде один и тот же итог их политики: хаос, нищета и нескончаемые военные конфликты.Экологическая катастрофа – признак их пребывания на планете и одновременно закономерный итог.

Такой кровавый сценарий они расписывают на всё будущее порабощенной цивилизации. Подобным образом действует кишечный паразит, когда высасывает жизненные силы здорового организма и медленно убивает его.

Когда ими будет уничтожен последний созидающий представитель текущей цивилизации, они какое-то время будут догрызать накопленный человечеством ресурс, опустошая планету, затем станут искать другую цивилизацию, чтобы начать всё сначала.

Следует тебе знать, Роберт, - Шин даже поднял указательный палец вверх, чтобы обозначить этим жестом важность того, что собирался изречь, - уносит ноги с убитой планеты только их малочисленная верхушка. Нижние этажи своих паразитических слуг-соплеменников они бросают на умирающей планете, как использованный материал. Кстати, Роберт, именно в этой Солнечной системе их, действительно, конкретно заперли! Им теперь паразитам очень страшно! Силы Света не дают им даже сделать разведку, чтобы сбежать! Поверь мне, это именно так!

- Не поверил бы, если бы сам не увидел, что паразиты реальность! - ответил Роберт. - Мне нужно время, чтобы многое переосмыслить. Погоди, Шин, - неожиданно встрепенулся Роберт, - кажется там обо мне речь зашла! Какая честь! Интересно. Дай послушать!

- Что у нас с проектом консервации Душ и управляемым воплощением? - тем временем произнёс председатель, и в зале на несколько секунд повисла тишина.

- Проект виртуального морока для душ успешно запущен, - неожиданно раздался голос Дуала. При первых звуках его голоса Роберт вздрогнул и напрягся, - души животных воплощаются в телах людей, а Души самих Человеков мною заперты в ловушке. Для этого проекта мною найден временный исполнитель. Он примитивен и управляем. Скоро заменим его на более прогнозируемого.

Я контролирую ситуацию! – возвысил голос Дуал. - Готовлю всем нам подарок, и совсем скоро самолично представлю вам целую Галактику. Она существует в полевой форме. И она будет полностью под нашим контролем.

Галактика создана самими Богами-Строителями и имеет синхронизацию с мерностью плотности материи нашего Мира. Я лишь недавно завладел ею и теперь вношу в её матрицу некоторые изменения. Затем представлю вам своё творение. "Все, что наверху, то и внизу", гласит Кон Соответствий нашего Творца, поэтому, имея в распоряжении такую Галактику, мы можем легко управлять потоком событий почти во всех Мирах!

- Действительно, хорошая новость! Спасибо, Дуал, порадовал! - удовлетворённо произнёс председатель. Перейдём к следующему вопросу. Мир без наций – это великолепная вещь! Как скоро это произойдёт? Доложите, как идёт продвижение программы создания биороботов и внедрение из в среду людей?

- Успешно, - прозвучал в ответ чей-то скрипучий голос, - уже более шестидесяти процентов населения этой планеты составляют искусственные управляемые особи. Они хорошо себя показали, люди их даже не отличают. У наших биороботов прогнозируемая и управляемая нами поведенческая реакция на все события. Они покорны, плодятся, живут и поступают, как им предписано сигналами с вышек-излучателей.

Всего через пару поколений биороботы постепенно вытеснят человеков и общество, наконец, будет однородно по всей планете. Тогда необходимость в государствах, армиях и религиях отпадёт. Мы создадим ещё один простой язык. Один на всех. Наступит полная гармония и единый мировой порядок. Наш порядок, наша власть!

А теперь о грядущей перспективе. Наши священники, пророки и учёные-аналитики работают в разных странах и создают нужное нам информационное поле, которое в итоге формирует Коллективное Сознание местного населения. Замечу, мы управляем этим процессом. Так вот, это самое управляемое пси-поле коллективного ожидания, будет формировать нужный нам поток событий в какой-либо стране.

Проблема только в источнике энергии. Собираемой нами со стадионов и мегаполисов пси-энергии явно недостаточно...

- Вот здесь информируйте подробнее! - резко перебил докладчика председатель.

- Дело в том, - осторожно продолжил докладчик, - что эрегор самой Планеты-Мидгард до сих пор активно действует. Подавить его пока не удаётся. Вторая проблема – это люди, которые верят в другой исход, чем мы им готовим! Коллективное Сознание этих людей есть некая информационно-энергетическая матрица квантового уровня энергий. И она нам здорово мешает!

Как известно, для осуществления любого события, нужно иметьв распоряжении, эту самую информационную матрицу Коллективного Сознания Человечества. К ней остаётся добавить некий мощный источник био-энергии и можно творить любые события Будущего! Это не сложно.

Эта технология позволит нам материализовать, затем направить в нужное русло любой поток ожидаемых нами событий. Именно таким образом, мы получаем глобальный контроль над Человечеством и самой Планетой.

Таким образом, мы сможем легко управлять Будущим! Но необходим источник питания для этой технологии. Таким источником может быть даже Планета Земля. Для этого нам необходимо держать её в коме и высасывать энегрию. Так раньше и было, но беда в том, что сейчас Планета Земля просыпается. Имы совсем не уверенны, что она поддержит наш проект. Собственное Сознание Планеты Мидгард-Земля можетотвергнуть наш план. В таком случае, нам будет нужен посторонний источник энергии полей определённого уровня.

А вот его пока нет. Исследователи, которые занимаются настоящими, закрытыми для людей знаниями, пытаются использовать гигантские кольцевые ускорители, но пока требуемая задача ими не решена.

Вызывает особую озабоченность некое оставленное Древними Строителями устройство. Это процессор-генератор высоких энергий, он расположен глубоко под землёй. Вероятно, в районе Якутии. Доступа у нас к нему нет.

- Отсутстве источника энергии! Этот факт и есть слабое звено всей нашей программы! - в голосе председателя проскользнула нотка отчаяния. - Вы понимаете, что произойдёт, если люди или даже сами Древние додумаются использовать этот планетный супер процессор для борьбы с нами? Знаете, что тогдапроизойдёт? Нам конец!

А если людям прийдёт в голову мысль создать Единую Матрицу Коллективного Сознания Человечества, им уже не нужен будет никакой супер процессор, оставленный Древними. Образовавшаяся сила высоких энергий сама обретёт сознание и станет формировать свой поток событий, который разрушит все наши планы и погубит нас самих! Нас просто сметёт новая реальность, построенная не по нашему замыслу! А ещё сама Планета может поддержать людей!

Что тогда нам делать? Бежать-то некуда! Видите, эта планета уже на карантине, она блокирована полем. Дальше Солнечной Системы нас не выпускают! Там целый флот дежурит! Нам невозможно покинуть эту Землю!

Значит, нам остаётся жестко применять все формы борьбы для нашего выживания! Архиважен этот вопрос! Ищите генератор-процессор, любой ценой овладейте им! А если нужно, уничтожьте его! Методы достижения цели лю...

В этот Миг речь председателя прервалась на полуслове и Роберт в полном недоумении повернулся к Шину: - Что произошло? Они замерли!

- Уй! Я просто остановил время в их мерности. Между двумя мгновениями может пролегать целая вечность. – небрежно махнул рукой Шин.

- Это разве возможно? - недоверчиво спросил Роберт.

- И ещё как! Вижу, ты не знаком с трудами Козырева Николая Александровича, - усмехнулся Шин, - глубоко изучи тему и более не удивляйся. Я хочу тебе сказать, что на сегодня тебе хватит. Твоя психика может не выдержать. Осмысли новые факты, больше размышляй, чем говори и продумывай каждый свой шаг. Времени у тебя очень мало, - закончил Шин и улыбнулся. – Тебе пора!

В следующую секунду Роберт почувствовал, что его подхватило мощным потоком, который понёс молодого человека сквозь мерности Пространства, и через Миг он обнаружил себя лежащем на диване в своей просторной каюте. В головетеснились вопросы, а буря эмоций только усиливала общее смятение.

Белая яхта легко резала высоким форштевнем чёрные горы волн и влекла Роберта сквозь шторм в ночном мраке, унося к полной неизвестности.

Глава 17

Все мысли и беседы Богов только о людях.

Когда Роберт, переполненный новыми знаниями, покинул зал тайных совещаний, Шин/Абсолем/Абсолют изменил свой размер и переместил своё сознание-аватар на орбиту планеты. Для существ, которым доступно осязание в эфирных слоях, он виделся теперь, как одетый в белые одежды человек, который с любопытством разглядывает глобус. Вероятно, так ему было удобнее контролировать и считывать информационные поля планеты и наблюдать за всеми людьми сразу. Но долго предаваться этому занятию ему не пришлось. Менее, чем через минуту рядом с ним проявилась София. Она была одета в свои традиционные белые многослойные одежды, но часть её одеяний была будто опалена огнём. Вид у девушки был тревожный. София сразу перешла к делу:

- Отец! Ты создал эту Галактику и эту планету для моего обучения? Ты не слишком усложнил программу?

- Верно. Такой путь выбрала твоя Душа ещё до твоего воплощения, как сущность София, - ответил Абсолют спокойным тихим голосом, - как видишь, я следовал твоей просьбе. Для этого и создавалась Галактика и вся эта Вселенная. Хочу тебе напомнить, что ты сама выбрала самый сложный вариант испытаний.

До тебя здесь проходили практику и другие мои дети. Некоторые из них сейчас стали Солнцами в иных Мирах. Их разум также, как и твой был синхронизирован с разумом этой Планеты. Их обучали здесь и испытывали ситуациями различной степени сложности.

- Испытания для меня, похоже, выпали самые трудные, - грустно вздохнула Планета-София, - Мир, который мне доверен, разрушается. Злой Бог Дуал возомнил себя творцом новогомирового порядка. Он качнул баланс сил, методами нарушающими Кон Единого.

Меня оглушили и лишили силы. Меня окружили блокирующими полями. Меня не слышат более в Галактике. Остаётся наблюдать и молчать. Я думаю, было бы правильно передать просьбу о помощи в другие Миры и к Высшим Сияющим.

Абсолют внимательно выслушал сказанное, казалось, новость его не удивила. Молча и неподвижно стоял он перед своим женским воплощением Софией-Планетой.

Казалось, что его в данный момент более интересует не трагедия Мира, а дальнейшая реакция дочери на этот поток событий:

- Дуал является сущностью шестого порядка, - веско произнёс он тоном терпеливого учителя, - он не является даже Логосом Галактического уровня, чтобы иметь право экспериментировать с законами мироздания Творца. Здесь его слабое место.

Дуала воспринимай местным Планетарным Логосом, – посоветовал Абсолют спокойным, почти равнодушным тоном. –Верхняя оболочка его сознания тебе пока не доступна. Сутьнижней его оболочки проста и ты можешь читать его мысли и намерения. Я немного подскажу тебе, кто есть Бог Дуал внижних слоях своей информационной оболочки.

Он - Информационная Матрица Принципа разделения, дуализма и хаоса. Именно эта, нижняя его оболочка подключена к эгрегорам религий, которые он сам и создал на планете. Эти религии дают ему силу через свои эгрегоры. А эгрегорам религийв свою очередь дают пси-энергию сами люди, населяющие Планету. Точнее, эгрегоры сами высасывают из них пси-энергию. Как видишь, механизм простой. Тогда будет логичен мой совет: как самый простой вариант - убери, либо ослабь эгрегорырелигий. Останется только изначальная вера в Творца Единого.Действуй через жрецов-хранителей, у тебя есть связь с их сознанием.

- А может, отец, я сама выйду на бой с Силами Зла? Захватчики ведут меня к гибели! Я уже на грани экологической катастрофы. Мне пора себя спасать! Может я сделаю инверсию моих магнитных Полюсов? Всё будет уничтожено, кроме микробов. Начну всё сначала? Зато паразиты будут сметены.

- Крайне незрелое решение, - огорчённо покачал головой Абсолют и нахмурил брови. – При этом исходе текущий Посев Разума весь погибнет. Не спеши. На каждый Посев отводится ровно три цикла. Новая цивилизация может не успеть подняться до нужного уровня к Жатве. Время от Посева до Жатвы определено секунда в секунду. На новый Посев тебе даже не хватит оставшихся ресурсов! Береги себя и жди. Всё не так просто. Дай шанс самим людям проявить себя, как единое Человечество. Пробуди их, повысь частоту гармоник, например! Сколько раз тебе повторять? Сейчас ты сама, Планета и её разум собраны в одном лице. Поэтому возьми привычку оценивать динамику любого события в плотных Мирах из всех мерностей плотности материи из которых они состоят, учитывая при этом наиболее ярко проявленные в веере вариантов события возможного будущего. Тебе ясно? Видишь, как просто!

Советую, погуляй по Времени. Посети сама вероятное будущее параллельных реальностей плотного Мира. Выбери из них несколько позитивных, самых реальных к проявлению и подай к ним больше энергии. Я же обучил и дал тебе право ходить по вееру Миров, дитя моё! А ты сейчас ведёшь себя, как совсем юное создание.

И брось привычку беЗпокоить наших родителей, учись сама справляться с затруднениями.

Снова дать бой Тьме можно. Можно даже победить в этой битве очередной раз, но Тьма возродится. Такова её природа. Поступи иначе на этот раз. Смени стратегию. Постарайся понять и слегка изменить саму природу представителей Злых Сил, которые захватили текщую цивилизацию. Узнай, с какого они Солнца? Какая у них кровь и генетика, от этого зависит степень искажения в их понимании Конов Творца Единого.

Поняв генетическую суть паразитов, внеси в их Информационную Матрицу возможность изменения. Например, привнеси им нечто такое, что повлечёт в итоге их эволюционное стремление к Свету.

Добавь катализатор в этот процесс, например, повысь свою частоту, это добавит энергии в матрицы Конов Творца твоего планетарного эгрегора, например, строгое и непреложное условие балланса сил Света и Тьмы. Экспериментируй смело! Для этого и создана вся эта система.

Зло любит кольцо, это идея его существования. Помнишь символ? Змея кусает свой хвост. Замкнутый круг. Нет эволюции.И это самая серьёзная проблема для Тьмы. Вот ты и создайновую парадигму генезиса всем Силам Сатаны, которые набралисейчас власть. Разомкни их кольцо, создай спираль. Затем направь вектор спирали их эволюции вверх. Подсказываю, твори это действие силами энергий тех Сефирот, которые недоступны для контроля “СС”. Так будет мудро. Они даже не заметят твоего вмешательства в их информационную матрицу, ДНК.

Дам тебе ещё один совет, так как ты слегка забыла мои уроки. Учитывай все факторы любого процесса во всей их совокупности и взаимодействии с общим планом бытия. И главное не забывай о Времени во всём его непостоянстве и непредсказуемых парадоксах, иначе допустишь наслоение параллельных реальностей плотного Мира. А это страшнее смены полюсов. Лучше медленно опустить камень в воду, чем просто бросить его в реку. Я уже учил тебя этому, но ты позволила себе эмоции и хочешь сразу броситься в бой.

- Я всё поняла, - поклонилась отцу София и первый раз за всё время их раговора улыбнулась.

- Всё становится таким понятным и простым, как поговорю с тобой. Нам нужно чаще общаться!

- Эту фразу я часто слышу от Человеков! – улыбнулся в ответ Шин/Абсолют/Абсолем. Как говорит один мой любимый поэт: “Бой будет позже, а пока...”

Кстати, а что с тридцатой северной широтой? Пояс пирамид у тебя цел?

- Пока цел.

- Тогда прими ещё совет: создай своё материальное воплощение в текущей реальности времени, стань одной из людей на время. Выбери себе тело и судьбу. Затем, сама войди в любую пирамиду и воспользуйся саркофагом. Из любой пирамиды можно активировать весь пояс пирамид. Запусти пирамиду Заветной Нотой, затем включи весь пояс пирамид и передай во Вселенную призыв о помощи в иные Миры. Пирамиды сами усилят и сожмут послание. За один Сиг они выплеснут твой сигнал сквозь Поле Запрета.

Затем, создай канал связи с Солнцем. Оно станет твоим ретранслятором. Пусть все Миры видят, как действует Зло на Планете, какие формы лжи и чудовищной жестокости оно порождает. В самые дальние Вселенные Солнце передаст твой призыв.

Видишь, как всё просто! Кстати, не забудь посоветоваться с другими планетами, которые имеют практику опыта избавления от паразитов.

София заметно повеселела. Она почувствовала, что пора прощаться и торопливо спросила на последок:

- Отец, есть ли ещё Знание, которое мне не ведомо? Если так, то сейчас самое время для этого.

- Есть такое знание, слушай, - сразу же ответил Творец Системы, - вся эта Солнечная Система и сама Галактика рукотворны, как ты понимаешь. Высшие Сияющие и я специально её создали точно на границе с Пекельными Мирами. Часть своего пути она идёт среди полей периферийных молодых Миров. Там, где хаос материи ещё не созрел для Света, ибо молод. И ровно такую же часть пути эта Галактика идёт по Великой Спирали с Свете Любви Творца Единого, среди Миров, созданных Вышними Сияющими. Но абсолютно всё в этой Галактике взаимосвязанно единой октавой и подчинено воле и замыслу Великолюбого Творца Единого.

Творящий принцип Любовь есть её главный ключ. Высшие октавы её Пространств хранят знание, которое я сейчас передам тебе.

Вся эта Солнечная Система, человеки в ней, и все созданные в ней живые существа генетически имеют синхронизацию со своим Солнцем и другими планетами через гармоники своих ДНК.

Влияние Пекельных Миров создаёт невероятные препятствия для эволюции Душ в их инкарнациях. Таким образом, по замыслу, Зло в этой системе проявлено, как некий катализатор изменений. В борьбе с ним, сила светлых Душ крепнет. Такой вот эксперимент по общему замыслу здесь происходит.

Высшие Сияющие создали человеков по своему подобию. И Мать-Земля их приняла с любовью. Духовный рост человеков и есть смысл Посева Разума. Солнце и Земля знает и слышит каждого человека и каждое живое существо.

Гармоники ментальных тел человеков и всех существ есть основная часть частоты вибраций самой Планеты Земля и Солнца. Все вместе эти эфирные аккорды слагают удивительную и сложную симфонию этого Мира. И её гармоничное непрерывное звучание есть одно из условий существования всей этой Солнечной Системы и всех других Вселенных. Так всё и было задумано Творцом этого Мира. Я всё правильно говорю?

- Это знание не ново для меня, - кивнула головой София.

Поэтому, передаю тебе новое Знание: если однажды ты, как Мать-Земля и твоё Солнце не услышите стук сердец человеков, своих детей, то сразу прерывайте Поток Яви, жизнь. И начинайте новый замес для хлебов нового урожая.

Истину говорю тебе вторую: не допусти того, чтобы Силы Зла собрали Негативную Жатву. Лучше уничтожь загубленный Посев, очисти себя огнём. А потом жди.

Либо жизнь сама зародится на твоей поверхности, либо её принесут посланцы иных Миров. Нет разницы, каким именно будет твой новый Посев Разума. Так уже было и не один раз. Планета сама выбирает тех, кому она разрешит жить на ней. Но помни, пока жив хоть один Человек, жди и ищи иные пути решения, как поступить с паразитирующей на тебе цивилизацией захватчиков.

- Открыто ли это знание чужим, отец?

- Открыто. Но не всем из них. Ну а ты, София, теперь знаешь всё. Ну-у почти всё...

Глава 18

"Мы прячем истину прямо у вас на глазах. Причём не только в голливудских фильмах. То, что человечеству представляется как "научная фантастика", чаще чем вы думаете является научным фактом."

( откровения ИНСАЙДЕРА )