Главная » Видео, История, Творчество

Главы великой книги. Фильм 1. Вперед, время! (1980)

43 0

Главы великой книги. Фильм 1. Вперед, время!
Документальный рассказ о начале превращения нашей страны из аграрно-индустриальной в индустриальную, о достижениях советского народа за годы первой пятилетки (1928-1932), о славных трудовых починах начала 1930-х годов, приумноженных и развитых на лучших предприятиях страны – заводах “Красное Сормово”, “Серп и молот”, Метрострое, ДнепроГЭСе и других.

#ДокументальныйФильм #ГлавыВеликойКниги
Главная редакция пропаганды 1980
Автор сценария – Т. Кашкарова
Режиссер – Е. Хохлов
Режиссер – А. Гуревич
Режиссер – М. Павлов
Оператор – Исмет Кутуб-заде
Оператор – Евгений Житков

#ВремяВперед #история #ссср

▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://goo.gl/qw3iEK

Наши группы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond

Приложение для смартфона “Радио. XX век”
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.gtrf
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/радио-xx-век/id1336486169
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bzCGelLLSFI
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
Глава 7. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
Три Волхва и те-русы. Путь Волхвов на карте и их могила в книге Марко Поло
ГЛАВА 14. За здоровье пьют лекарства

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru