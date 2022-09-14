Главы великой книги. Фильм 1. Вперед, время! (1980)
Главы великой книги. Фильм 1. Вперед, время!
Документальный рассказ о начале превращения нашей страны из аграрно-индустриальной в индустриальную, о достижениях советского народа за годы первой пятилетки (1928-1932), о славных трудовых починах начала 1930-х годов, приумноженных и развитых на лучших предприятиях страны – заводах “Красное Сормово”, “Серп и молот”, Метрострое, ДнепроГЭСе и других.
#ДокументальныйФильм #ГлавыВеликойКниги
Главная редакция пропаганды 1980
Автор сценария – Т. Кашкарова
Режиссер – Е. Хохлов
Режиссер – А. Гуревич
Режиссер – М. Павлов
Оператор – Исмет Кутуб-заде
Оператор – Евгений Житков
#ВремяВперед #история #ссср
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