Индия недавно обогнала Великобританию и вышла на пятое место в мире по масштабам своей экономики. Причём эксперты прогнозируют, что уже к 2030 году она способна стать третьей в мире, сообщает The Guardian. В течение многих лет Индию считали «бедной родственницей Китая», однако ситуация теперь очень быстро меняется, отмечается в статье.Guardian: Индия незаметно отвоёвывает статус экономической сверхдержавыЭкономический подъём Китая стал одним из самых значительных событий в мировой экономике за последние десятилетия. Однако на фоне роста обеспокоенности из-за шаткой ситуации на рынке недвижимости и серьёзных опасений в отношении инфляции складывается ситуация, когда Индия как потенциальная новая «экономическая сверхдержава» может долгое время оставаться незамеченной, пишет The Guardian.Между тем цифры свидетельствуют, что Индия потихоньку действительно претендует на такой статус — учитывая, что она недавно смогла обогнать Великобританию и вышла на пятое место по масштабам своей экономики, отмечается в статье. А к 2030 году, по оченкам экспертов, эта страна с населением 1,4 млрд человек выйдет на третье место после США и Китая.Однако вы практически не найдёте упоминаний об этом в новом плане Лиз Трасс для «современной блестящей Британии», отмечается в статье. И в то время как миру известны такие китайские корифеи бизнеса, как основатель компании Alibaba Джек Ма, однако ошеломляющие богатства, накопленные за последние годы индийскими миллиардерами Гаутамом Адани и Мукешем Амбани, не получили практически никакой широкой огласки.Адани, в частности, стал олицетворением растущей экономической мощи Индии благодаря быстрому расширению его конгломерата Adani Group, который охватывает теперь практически всё: от портов до аэропортов, от солнечной энергетики до телевидения. Адани вошёл в глобальную десятку самых богатых людей Азии в феврале, сейчас он занимает третье место с состоянием в $143 млрд и быстро приближается к занявшему второе место боссу Amazon Джеффу Безосу, говорится в статье.И если в течение многих лет Индию считали «бедной родственницей» Китая, которая страдает от «склеротического, разросшегося государственного сектора и запутанной бюрократии», то сейчас, хотя у неё всё ещё есть огромные проблемы (в частности, бедность и плохая инфраструктура), однако она всё чаще начинает соперничать с Пекином и достигать таких показателей экономического роста, которые для Китая когда-то были гордостью, говорится в статье.Валовой внутренний продукт Индии вырос на 13,8% во втором квартале этого года, поскольку меры по борьбе с пандемией были сняты, а производство и услуги процветали. Хотя такой двузначный рост вряд ли повторится в последующие кварталы, Индия всё ещё находится на пути к росту примерно на 7% в этом году, поскольку она получает выгоду от экономической либерализации в частном секторе, быстрого роста численности работающего населения и реорганизации глобальных цепочек поставок подальше от Китая.«Индия обогнала Великобританию и стала пятой по величине экономикой мира», — отметил в интервью Шилан Шах, старший экономист по Индии в консалтинговой компании Capital Economics, ссылаясь на последние обновлённые данные Международного валютного фонда. По его мнению, Индия и дальше продолжит своё восхождение в мировых рейтингах. «В целом мы считаем, что Индия обгонит Германию и Японию и станет третьей по величине экономикой в ​​мире в течение следующего десятилетия», — считает Шах.Ключевой частью дальнейшего роста для Индии станет её способность развивать свой производственный сектор, чтобы бросить вызов Китаю, который является экспортёром №1 в мире. Индия уже извлекла выгоду из большого, хорошо образованного и зачастую хорошо говорящего по-английски среднего класса, который помогает стране развивать ИТ- и фармацевтический секторы мирового уровня. Он также имеет сильный потребительский спрос, на долю которого приходится около 55% экономики, по сравнению с менее чем 40% в Китае.По мнению автора, теперь хитрость будет заключаться в том, чтобы извлечь выгоду из молодого работающего населения, чтобы позиционировать себя в качестве производственной державы, способной конкурировать с Китаем, где стареющая рабочая сила и повышение уровня оплаты труда снижают конкурентоспособность. С появлением геополитического клина между Китаем и Западом у Индии также есть возможность расти в изменённых международных цепочках поставок.Нгуен Трин, экономист по развивающимся рынкам в банке Natixis в Гонконге, говорит, что перспективы для Индии вырисовываются довольно многообещающие, если она сможет продолжать инвестировать. «Ожидается, что спрос в Индии будет высоким из-за её демографии. Что довольно благоприятно с ростом населения трудоспособного возраста, это будет стимулировать спрос на предметы первой необходимости, такие как продукты питания и энергия, а также инвестиции в инфраструктуру. Нормализация деятельности после пандемии, а также увеличение государственных расходов, особенно инвестиций в инфраструктуру, способствуют росту. Показатели потребления выросли на двузначные числа, в то время как инвестиции растут», отмечает эксперт.Как и многие аспекты экономического подъёма Индии, история Адани очень поучительна, говорится в статье. Сейчас 60-летний миллиардер бросил Гуджаратский университет, переехал в Мумбаи и начал торговать алмазами, а затем занялся портами, строительством, а также осваивает прибыльный бизнес с применением возобновляемых источников энергии.Эти широко распространённые промышленные интересы идеально совпали со стремлением страны к росту и привели к тому, что активы его компании Adani Group на индийском фондовом рынке взлетели в цене. Стоимость его основной компании Adani Enterprises за последние пять лет выросла в 50 раз, а стоимость Adani Green Energy, занимающейся развитием солнечной энергетики, за последний год удвоилась. К 2030 году эта группа вложит $70 млрд в проекты по зелёной энергетике с целью стать крупнейшим в мире производителем возобновляемой энергии.Кроме того, Адани родом из западного штата Гуджарат, который также является опорой власти индийского премьер-министра Нарендры Моди. Рыночные реформы Моди, которые включали снижение корпоративного налога с 35% до 25% и открытие Индии для большего количества иностранных инвестиций, высвободили таких предпринимателей, как Адани и Мукеша Амбани, главы Reliance Industries. Адани также довольно близок к Моди, который, как стало известно, использовал частный самолёт магната для предвыборных поездок, говорится в статье.При этом местные и глобальные амбиции Адани проявляются более чётко в Мундре — порту на Аравийском море, который он хочет сделать к концу десятилетия крупнейшим в мире. Правительство Моди развернуло инфраструктурную программу на 100 трлн рупий (около $1,35 млрд), а также направлена на строительство 25 тыс. км новых дорог только в текущем финансовом году. Адани имеет хорошие возможности для получения прибыли на каждом этапе, поскольку необходимое сырьё превращается в товары и услуги, а затем отправляется обратно по всему миру через Мундру, пишет The Guardian.