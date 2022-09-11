Западная версия схемы Балаклейского прорыва. Фактически, удар во фланг и тыл изюмской группировки. При такой ситуации, не имея возможности закрыть дыру у Балаклеи, отход с Изюмского выступа был единственно возможным решением со стороны командования (оставлять погибать группировку в Изюме как это сделали ВСУ в Мариуполе, прямо скажем было бы ошибкой с куда как более катастрофическими последствиями), что позволило избежать котла и полного коллапса фронта.
Но в любом случае, на текущий момент оперативный кризис еще до конца не преодолен. В целом, вся история о том, что не надо допускать подобных прорывов фронта. В историю очевидно войдет как Балаклейский прорыв.
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Всякое быват. Самая хорошая новость, что удалось избежать котла и ещё больших потерь. Самое плохое – это то, что люди в харьковской области ставшие на строну России, теперь могут попасть в лапы к нацистам.
Программа утилизации в действии.
Вы говорите сейчас ,как добрый маргинал,не попробовавший войны и очень жестокой именно со стороны хохлов и их казачков свободолюбивых..
“а вы подумайте во время войны армии заниматься осенне-зимним снабжением и социалкой больших территорий, не имеющих после успехов на юге никакого стратегического значения?
нет уж, война так война, и беженцев лучше обустраивать на территории России, дать кров, работу, учебу, медицину
к сожалению эту тягу украинских казачков к могилизации не выходит полностью могилизировать вместе с ними. В каждом столетии пытаются, а иногда им даже удается самоубиться об соседей, разрушая все вокруг
Херсон и Запорожье изначально проявили лояльность и готовность быть с Россией, в отличие от Харькова. А с референдумами никакой спешки и нет, пока идет демилитаризация Б/У
население будет лояльно любой власти, восстановившей цивилизованный порядок и мирную жизнь. В отличие от казачков, которым нужна власть, дающая повоевать и пограбить всласть…
п.с. всё ведь верно у России -пусть зиу переживут с Зелей иудой ,который вместе с иудосаксами продал зерно ,подсолнечник ,остановил ЗАЭС ,если будет сильно бить по ТЭЦ на стороне ЛДНР ,ему еще раз отключат электричество и посмотрим куда побежит его команда 95 Квартала.А зачем нам кормить врагов явных и ментальных??
НАТОвцы планировали.Вообще это контрнаступление они и делали. В плане теории. Стоит изучить и понять. На будущее.
Ну а вообще для непонятливых,-мы сегодня воююм с НАТО руками украинцев. До последнего, как они и говорят.
Кто сомневается,- разведка спутников 24/7, в наведении хаймарс по старлинку Маска участвуют кадровые военные армии США. Теперь еще и 155 мм.эскалибур, вещь очень неприятная. Точное наведение. Борьба с этим какая? Либо снять белые перчатки и уничтожать эти поставки оружия в местах их перегрузки, либо сбивать спутники. Второй вариант конечно неприемлен по простой причине что старлинком пентагон просто пользуется по контракту с создателем, спутники гражданские,пентагон платит мзду ну и прочее. Поэтому уважаемый Маск делает большую гадость России. Ну это так, для информации.
У нас есть еще средстаа РЭБ, и мы их уже применяли на Украине. Но у них ограниченный радиус действия. Да,могут прикрыть,но ограничено. При их работе GPS там уже нет. Но пока ограниченый радиус действия.Такой расклад.
Дело не в вооружении, конфликт вышел за рамки СВО. Предупреждать население и стирать места обстрелов со стороны ВСУ.
Мы предупреждаем, даже эвакуируем население. Все вопросы к упырю наркоману. Ну и к его хозяевам.
Задача Сергеева здесь случайно перепутать ,уравнять игроков и хозяев .Только не высветить Голову этого большого Грабежа и Передела активов -ЦУКУ Королеву с кланом черной аристократии и их сателитов типав США ,Канады,Израиля.В общем всегда и везде -ИУДОНАГЛОСАКСЫ.А он должен каким то образом приписать Россию..Да в ней много этих гадов ,отморозком типа либеров ,жидов ,других креаклов и наверху все эти отпрыски Нарышкиных,Шуваловых,Микоянов ,Понамаревых,Свердловых и нуворишей Усмановых и Фридманов Грефановых сатанистов и акультистов.Всякой твари по паре .Но власть сейчас у государственников и кланов ,которым не захотелось отдать кладовку в добровольно в полное владение иуд,вот поделиться бы по-справедливому там 51+49%-нет те настаивают на установленной цене (чуть не бесплатно,как еще Ходор в 90гг предлагал узаконить)и поэтому раздор меж всеми -пошли драться и рингом пока выбрали Украину ,потом Гейропу -её за зиму подготовят.Думаешь саксы,готы ,поймут ,что они мерзнут из-за своих лордов и Штольцев ??-нет ,они решат ,если отобрать у России ,то они еще поживут ,как раньше..И будет попытка 4рейха..Но по-прежнему уже нельзя ,нужна утилизация миллиардов -поэтому Ковиды ,Оспы и войнушки ,ускоряющие эпидемии.Кто не готов -тот опоздал и исчез..Сатана желает править единолично..и управлять стадом ,просящим кусок хлеба и немного тепла..
“Все вопросы к упырю наркоману…”
В таких случаях говорят: “Васька слушает, да ест”.
Стелм ,всё проще оказалось ,главное без слюней и смертей ,а мозги прочистятся от любви к неньке и Гейропе мгновенно ,а в холоде еще быстрей.Наконец-то ,долго ведь упрашивали ,но Он блюл Венские Конвенции,запрещавшие во время войны разбивать мирную инфраструктуру??И кто её соблюдал ,кромеРФ??Собственно без электричества миллионик через неделю правращается в очаг эпидемий. Число жителей резко сократится, в разы. Так что Вы абсолютно правы. Из телеги: “Несколько сотен населенных пунктов Украины остались без электричества — как именно происходили удары по энергетическим объектам страны
Сегодня вечером ВС РФ высокоточным оружием нанесли удары по критической инфраструктуре Украины из акватории Черного и Каспийского морей.
Были поражены:
— Харьковская ТЭЦ-5 и Змиевская ТЭЦ в Харьковской области;
— Павлоградская ТЭЦ-3 в Днепропетровской области;
— Кременчугская ТЭЦ в Полтавской области.
Итоги ударов по энергетической инфраструктуре:
— Блэкаут распространился на Харьковскую, Сумскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Одесскую области, а также подконтрольные ВСУ районы Донецкой области;
— От энергосети сначала были отключены крупные потребители, а потом целые регионы;
— Из-за перебоев электроэнергии Хмельницкая и Южноукраинская АЭС начали отключение энергоблоков;
— По всей восточной части страны встали поезда, в Харькове остановилось метро, а в Полтаве стали загораться троллейбусы.”елм ,ведь все еще проще оказалось:
“
Неужели сняли таки белые перчатки? Посмотрим на сколько хватит. Наверное приперло. Видимо последние события на фронте.
Ну что ж….с другой стороны это и неплохо. Теперь видна вся полнота ВСУ. …дальше – пустота !