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ВСУ начали уничтожать энергосистему Украины

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ВСУ зачем-то начали обстреливать собственные электроподстанции. Как минимум в 6 областях Украины либо полностью, либо частично начал пропадать свет. ВСУ занимаются самообстрелами ТЭЦ и подстанций. Зачем они это делают?

PS. Картинку со слоупоком в виде исключения вставлять не стал. Она с марта была актуальна.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7855883.html
Метки: война на украине, Украина, юмор
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7 Комментариев » Оставить комментарий
  • 25620 21482
    марина 11 сентября 22:38

      а может это наконец-то :Пол-Украины обесточено.
      Похоже, что наконец-то принято решение не взваливать весь груз ответственности за демилитаризацию Украины на плечи ограниченного контингента военных и перестать смотреть, как ремонтники и мирные жители Донбасса гибнут под обстрелами нацистов.

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      1
      • 12352 11382
        Stelmмарина сегодня в 00:15

          Упыри явно задумали очередную пакость.

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          2
          • 25620 21482
            маринаStelm час назад

              У них все по Плану ,даже кажущийся Хаос управляем.Поэтому возмущаться тому,что был проведен день города в Москве не нужно ..Возможно это то ,о чем говорил ВВП -”мы еще не начинали ” и народ должен быть спокоен и продолжать жить в прежнем режиме”-эдэм зайне,кто-то воюет ,кто-то пашет ,город живет..Если нужно ,он в один день оборвет эту линию..А вот те кто нагнетает (обязательно посмотри начало вечера у Соловьева ,как все его эксперды голосили именно об этом -мол надо же ,неправильно воюет власть)имеют свои цели и они им указаны кем-то -КЕМ??Тот же Кадыров в этом русле выказал недоверие МО -мол доложу начальству ,что неправильно воюете?7Кадыров чей??думаете верный пес ВВП ? а др.серьезные считают его игроком типа Эрдогана с МИ6 в дружбе..Не надо возбуждать народ,особенно соплями про братьев на украине -они никакие не братья ,раз так отчаянно самоубиваются.Геройски прямо за интересы НАТО ?-идут в строю с оторванными руками ,потому как в добавок накачаны какой-то сильнейшей дрянью..Где матки??сколько еще сотен тысяч положить их детей???Сергеев подсовывает ,заметьте правильную идейку утилизации охлоса ,но не говорит четко КЕМ??-хитрый ход правда??Опять совместить НАТО и РФ ,как совмещает здесь Сталина и Гитлера..

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              1
              • 12352 11382
                Stelmмарина 8 мин. назад

                  Марина, я согласен, но наш мир сложнее, чем мы думаем и судим о нем. Это как картина из мозаики. СМИ дают осколки одного цвета, в сети можно найти осколки двух цветов, трех…. Для понимания полной картины происходящего нужны осколки всех цветов радуги и нужного размера. Тогда можем увидеть полную(в нашем понимании) картину происходящего.
                  Только нам никто это не даст. Поэтому и мечемся в своих рамках. Ничего необычного, уже проходили. И не раз.

          • 1363 1097
            Ленид сегодня в 03:25

              Похоже, что по логике событий, укры планируют в одном из городов взорвать атомный заряд (америкосы помогут) и поднять вой на весь мир с обвинением Путина.

              • 1696 1556
                КБЛенид сегодня в 04:09

                  Ленид, вы взбесились, что вам такое приснилось, что вы наставили мне столько минусиков с утра пораньше? Знайте, этим навредить мне нельзя, даже наоборот, ведь я – Кот Бегемот! Но растолкуйте хоть мистический смысл этих минусиков, я должен знать, за что наказан.

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