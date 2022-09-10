Виртуальные миры Москвы прошлого и будущего
Как побывать в Москве прошлого, а ещё увидеть нереализовавшиеся знаменитые проекты? Златоглавую, которую вы ещё не видели покажут архитектор Семён Расторгуев и ведущий – Андрей Фефелов.
Подробнее проекты смотрите здесь:
https://cih.ru/lb/m1.html – 3d Москва авангарда
https://cih.ru/lb/ - 3d Москва до революции (1812-1912)
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