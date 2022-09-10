О московском форуме по проблемам интеллектуальной собственности. Время. Эфир 3 июля 1989
О московском форуме по проблемам интеллектуальной собственности. Время. Эфир 3 июля 1989
О московском международном форуме по проблемам интеллектуальной собственности на программные средства. Участники Всесоюзного конкурса на лучшие программы для персональных ЭВМ в зале заседаний. Включено интервью председателя советско-норвежского предприятия “Элекс-Вест” И.Карася, вручение персонального компьютера “Элвест” победителю в конкурсе программного обеспечения Юрию Сухареву.
Информационный сюжет программы “Время”. Эфир 3 июля 1989.
Главная редакция информации, 1989 г.
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