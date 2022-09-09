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Как последний генсек пришёл к власти

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Тайна карьеры Михаила Горбачёва, суть его политики и её последствия сегодня.
О том, каким образом состоялось явление Горбачёва в большой политике, а также благодаря кому он стал генеральным секретарем ЦК КПСС, поговорим с членом Союза писателей России, лауреатом премии Союза журналистов СССР Николаем Анисиным. Ведущая – Дария Павлова.

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#ДеньТВ #Горбачёв #СССР #Перестройка #власть
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FK9Q74L5sxI
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 26 26
    Сергей 9 сентября 22:12

      Как пришел? МИ 6 привела, череда загадочных смертей, Цвигун и тд
      Ищи кому выгодно, кто больше всего поживился от развала СССР? Как было в ВОВ, “За Волгой для нас земли нет”, так и с этим, для его в России земли нет. Пускай заберут его хозяева, которым он служил, англичане, немци. Своим прахом он оскверняет нашу землю.

      6
      6
    • 9175 4417
      Николай 10 сентября 18:37

        А как пришли к власти Хрущёв-Перлмуттер и Брежнев-Гонопольский???
        В 1953 в году в СССР был убит Сталин и в стране произошёл госпереворот под руководством Микояна, главного смотрящего от ГП. К власти пришла 5-я колонна с марионеткой Хрущём во главе. Хрущ, своими чётко нацеленными “реформами”, нанёс смертельный удар СССР, Брежнев сопроводил СССР до кладбища, а Горби похоронил. Окончательный гвоздь забил Ельцин с провокаторами Руцким и Хасбулатовым, собрав в Москве наиболее активную часть населения страны в октябре 1993 года и уничтожив её.
        Читайте “Чёрный дом” Петухова Ю.Д. Не поверите ему, опросите жителей Москвы, свидетелей живых ещё предостаточно.

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