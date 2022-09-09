Как последний генсек пришёл к власти
Тайна карьеры Михаила Горбачёва, суть его политики и её последствия сегодня.
О том, каким образом состоялось явление Горбачёва в большой политике, а также благодаря кому он стал генеральным секретарем ЦК КПСС, поговорим с членом Союза писателей России, лауреатом премии Союза журналистов СССР Николаем Анисиным. Ведущая – Дария Павлова.
Приобрести билеты на онлайн-трансляцию конференции “Сверхновая Россия. Какая ты будешь?”: https://iframeab-pre6530.intickets.ru/event/12639698/
Канал ДЕНЬ на других платформах
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru
Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
#ДеньТВ #Горбачёв #СССР #Перестройка #власть
Как пришел? МИ 6 привела, череда загадочных смертей, Цвигун и тд
Ищи кому выгодно, кто больше всего поживился от развала СССР? Как было в ВОВ, “За Волгой для нас земли нет”, так и с этим, для его в России земли нет. Пускай заберут его хозяева, которым он служил, англичане, немци. Своим прахом он оскверняет нашу землю.
А как пришли к власти Хрущёв-Перлмуттер и Брежнев-Гонопольский???
В 1953 в году в СССР был убит Сталин и в стране произошёл госпереворот под руководством Микояна, главного смотрящего от ГП. К власти пришла 5-я колонна с марионеткой Хрущём во главе. Хрущ, своими чётко нацеленными “реформами”, нанёс смертельный удар СССР, Брежнев сопроводил СССР до кладбища, а Горби похоронил. Окончательный гвоздь забил Ельцин с провокаторами Руцким и Хасбулатовым, собрав в Москве наиболее активную часть населения страны в октябре 1993 года и уничтожив её.
Читайте “Чёрный дом” Петухова Ю.Д. Не поверите ему, опросите жителей Москвы, свидетелей живых ещё предостаточно.