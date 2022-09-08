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Марина Ракова 2.0. Еще одна плутовка с темной биографией?

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Главный редактор “День-ТВ” Андрей Фефелов о поразительном экземпляре либерального лагеря – члене Высшего совета “Единой России” Веронике Крашенинниковой.

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#ДеньТВ #пятаяколонна #либералы #власть
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3H5SGE_tbh0
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6 Комментариев » Оставить комментарий
  • 25575 21437
    марина сегодня в 10:47

      Если бы только одна Вероника Кр.такая шастала по ТВ шоу.,часто была у Соловьева -топила за Россиию вроде ,против США..Кроме длинных ногтей и ноги длинные ,но лицо мертвое.Все эти дамы полусвета Тина Канделаки,Собчачки,Марго ,переспав с дедами и Сечиными с Костиковыми занимают публичные места во власти.Говорить умеют слаженно ,но это чьи-то марионетки.Поэтому, когда Кот выказал любовь к Марго с её ярыми ,как у Соловьеваа статьями и особенно за Донбасс можно сказать -что от какого-то клана.Дезиинфекция??-там нужно 37 или 53 год и гнать их сотни тысяч из всех общественных и других учреждений поганой метлой и желательно из страны.Но,увы ,пока это похоже за драку того же Царьграда с Малофеевым (мендель и монархисты) у общака ,казны..потому и слышим эти истории разоблачения.Если тетка появилась в политике -любая ,чаще дочь,племянница ,если некрасивая и вообще из толпы ,если смазливаая ,как Тина-значит ,кто то подсунул для использования.Нет и не было нормальных женщин в политике..и не вздумай Ленид говорить чушь про святых умерших…

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      • 1336 1070
        Ленидмарина два часа назад

          Как понимаю, политика- это борьба за власть, а борьба – дело мужское, и там женщинам делать нечего.
          А если про Дашу Дугину, то она была вне политики. Её сфера была Просвещение. А я таких очень уважаю!

          • 25575 21437
            маринаЛенид час назад

              глубоко ошибаешься -там были проекты с огромными деньгами ,а это всегда политика.Почитай о ней побольше ,какие силы Турции ей например признательны и не только.

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        • 9620 7228
          чужой сегодня в 10:57

            “маринки” все темные плутовки.

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          • 1336 1070
            Ленид два часа назад

              Это к теме о пятой колонне, предателях и врагах русского народа.
              А женщин, на мой взгляд следует различать по двум позициям:
              - женщины семейные, матери, жёны,труженицы в коллективе;
              - женщины – стервы, своенравные, строптивые, стремящиеся к власти, дочери библейской Лилит. Стремятся попасть в ряды элиты.
              Стервы привлекательны для мужчин, но лучше от них держаться подальше!
              -

              • 9620 7228
                чужойЛенид два часа назад

                  Вот у нас в Ящике Маринка мама, труженица в коллективе.
                  У нее сыны станки обслуживают а не стерв.
                  Но держится она сама подальше.

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