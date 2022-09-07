Александр Куприн. Святая ложь. Рассказ. Читает Александр Граве (1978)
Александр Куприн. Святая ложь. Рассказ. Читает Александр Граве
Иван Иванович Семенюта – типичный неудачник. Неудачи преследуют его всю жизнь. С трудом окончив шесть классов училища, он поступил на службу и даже начал строить карьеру. Но был обвинен в краже. Последующие годы он вынужден жить в нищете, оберегая старую мать от правды своего существования. Впрочем, она догадывается…
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Исполнители: Граве Александр
Год производства: 1978