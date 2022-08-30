Трамп призвал к перевыборам в США
Агент Дональд открыто призвал отменить результаты выборов президента США 2020-го года и объявить новые выборы.
Трамп призвал к перевыборам в США
"Теперь стало окончательно ясно, что ФБР похоронило историю с ноутбуком Хантера Байдена перед выборами, потому что знало, что если бы они этого не сделали, то Трамп легко бы победил на президентских выборах в 2020 году. Это огромный обман и вмешательство в выборы на уровне, никогда не виданном в нашей стране. Решение – объявить настоящего победителя, или как минимум – объявить выборы 2020 года необратимо скомпрометированными и провести новые выборы!" (с) Дональд Трамп
Долой сфальсифицированные выборы! Демократия должна победить! Америка будет свободной!
Да здравствует цветная революция в США!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дайошь демократию в самой недемократической стране планеты!!!!!!!!!!!!!!!1
Допрыгались, падлы, будет вам счастье которое другим насильно впихивали.
Бгг-г. Фальсифицировать – плёхо, и не фальсифицировать – плёхо ! Во попали ребята с демократами и гомосеками ! А Бидон – в затянувшемся отпуске. Отбивается от Пустоты