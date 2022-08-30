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Трамп призвал к перевыборам в США

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Агент Дональд открыто призвал отменить результаты выборов президента США 2020-го года и объявить новые выборы.

Трамп призвал к перевыборам в США

"Теперь стало окончательно ясно, что ФБР похоронило историю с ноутбуком Хантера Байдена перед выборами, потому что знало, что если бы они этого не сделали, то Трамп легко бы победил на президентских выборах в 2020 году. Это огромный обман и вмешательство в выборы на уровне, никогда не виданном в нашей стране. Решение – объявить настоящего победителя, или как минимум – объявить выборы 2020 года необратимо скомпрометированными и провести новые выборы!" (с) Дональд Трамп

Долой сфальсифицированные выборы! Демократия должна победить! Америка будет свободной!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7830068.html
Метки: байден, выборы, США, Трамп, юмор
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 1102 911
    Нехресть час назад

      Да здравствует цветная революция в США!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Дайошь демократию в самой недемократической стране планеты!!!!!!!!!!!!!!!1

      Допрыгались, падлы, будет вам счастье которое другим насильно впихивали.

    • 23998 22472
      жора шапов 53 мин. назад

        Бгг-г. Фальсифицировать – плёхо, и не фальсифицировать – плёхо ! Во попали ребята с демократами и гомосеками ! А Бидон – в затянувшемся отпуске. Отбивается от Пустоты

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