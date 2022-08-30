Главная » Невероятное в мире, Политика

Гуадалканал 2.0

45 0


Гуадалканал 2.0

Соломоновы острова официально запретили американским боевым кораблям заходить в местные порты. Об этом сообщает посольство США.

Пару лет назад Соломоновы острова перешли в сферу влияния Китая, заключив с КНР соглашение о сотрудничестве (в различных сферах – часть местной экономики фактически скуплена китайцами), а также отозвав признание Тайваня. Также соглашение по безопасности дает Китаю право размещать на Соломоновых островах войска "для обеспечения правопорядка".

Кроме того, вовсю обсуждается вопрос создания китайской военно-морской базы на Соломоновых островах, хотя местное правительство и отрицает это. США резонно опасаются, что если Китай создаст там полноценную базу по образцу Джибути, то это изменит баланс сил в регионе и напрямую оспорит контроль США. Пентагон рассматривает это как критический удар по стратегии блокирования Китая системой "островных линий".
Кроме того, потенциально Соломоновы острова дают возможности Китаю наносить удары по базам США в Австралии.
Австралийское правительство уже назвало потенциальную базу КНР на Соломоновых островах "Базой враждебной державы", сравнив ее с базами Японской Империи времен второй мировой войны.

В прошлом году в ноябре США и Австралия попытались переиграть китайцев, организовав массовые волнения в столице страны с нападением погромщиков на китайский квартал (3 убитых). Под сурдинку пытались продавить ввод австралийских войск на Соломоновы острова. Такой метод уже применялся в Ираке для борьбы с иранским влиянием. Но с оккупацией Австралией Соломоновых островов не получилось (в столицу отправили миротворцев с Фиджи), а Китай ничего не забывает. Теперь вот американские боевые корабли попросили на выход. При этом Китай теперь имеет право свободного захода своих боевых кораблей в порты на Соломоновых островах.

Ставлю на то, что США вскоре обнаружат на островах проблемы с демократией.

https://t.me/boris_rozhin/61773 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7830790.html
Метки: Австралия, Китай, кнр, США, тихий океан, холодная война
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru