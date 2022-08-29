Страна моя. Год 1972. Документальный фильм
Страна моя. Год 1972. Документальный фильм
Фильм-путешествие по СССР рассказывает о широте и необъятности просторов России и хлопковых полей Узбекистана, о сказочной красоте камчатских сопок и гор Армении. Герои фильма – строители КамАЗа и Токтогульской ГЭС, сталевары, рабочие тракторного завода, ученые, рыбаки Дальнего Востока.
#ДокументальныйФильм
ТО Экран, 1972
Автор сценария – Юрий Белянкин
Режиссер – Юрий Белянкин
#гостелерадиофонд #СтранаМоя #СельскоеХозяйство
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