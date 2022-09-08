Страна моя. Год 1985. Документальный фильм
Страна моя. Год 1985. Документальный фильм
Видеофильм о важнейших событиях общественно-политической, народно-хозяйственной и культурной жизни СССР в 1985 году. Новогоднее обращение к советскому народу Генерального секретаря ЦК КПСС М.Горбачева.
#ДокументальныйФильм
Главная редакция информации, 1985
Автор сценария – Калерия Кислова
Автор сценария – Геннадий Свищенков
Режиссер – Калерия Кислова
#гостелерадиофонд #СтранаМоя
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Год 1985. Страна моя во главе лицемера и балабола.