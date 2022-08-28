Иоганн Вольфганг Гёте. Фауст. Радиокомпозиция. Часть 1
Иоганн Вольфганг Гёте. Фауст. Радиокомпозиция. Часть 1
Радиопостановка по страницам философской драмы о поисках истины, о смысле бытия и пути познания, о добре и зле, о предназначении человека. Автор инсценировки и режиссер Михаил Козаков. Автор перевода Борис Пастернак. Автор музыки Эмиль Олах.
Состоит из 3-х передач
#Радиотеатр
В ролях: Фауст – Бортников Геннадий; Мефистофель – Козаков Михаил; Вагнер и Комический актер – Леонтьев Авангард; Директор театра и Старик – Коваленко Герман; Поэт – Марцевич Эдуард; Бог – Суховерко Рогволд; Подмастерье 1-й – Захаренков Юрий; Подмастерье 2-й – Целиковский Александр; Подмастерье 3-й – Салимоненко Анатолий; Горожанин 1-й – Секирин Иосиф; Горожанин 2-й – Платонов Леонид; Горожанин 3-й – Серебренников Николай; Горожанин 4-й – Шабалтас Иван; Пояснительный текст – Александров Родион
Год производства: 1984
Фауст
Часть 1 – https://www.youtube.com/watch?v=1YPz3a57-4k
Часть 2 – https://www.youtube.com/watch?v=PQyBir6ASRs
Часть 3 – https://www.youtube.com/watch?v=ilcxHiVy8o4