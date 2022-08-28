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Братья Стругацкие. Малыш. Радиоспектакль по одноименной повести. Часть 1

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Братья Стругацкие. Малыш. Радиоспектакль по одноименной повести. Часть 1
 

Космическая экспедиция землян находит на другой планете мальчика, который был воспитан странной субстанцией. Сам он выжил после катастрофы, которая произошла несколько лет назад с ракетой предыдущих исследователей. Малыш привязывается к нашедшим его людям. Земляне надеются с помощью Малыша наладить контакт с субстанцией. Состоит из 2-х частей. По мотивам одноименной повести.

Авторы инсценировки Воденников Дмитрий, Шведов Владимир.
Режиссер Шведов Владимир.
Авторы музыки Артемьев Эдуард, Прялкин Юрий

#Радиотеатр

Исполнители: Стась – Пинчевский Владимир; Майя – Лисовская Янина; Комов – Виторган Эммануил; Вандерхузе – Суховерко Рогволд; Малыш – Шувалов Борис. В ролях: Волков Игорь, Красилова Людмила, Кузнецов Алексей, Смирнов Константин

Год производства: 1990 

Братья Стругацкие. Малыш
Часть 1 – https://www.youtube.com/watch?v=2owHNHEH3DA
Часть 2 – https://www.youtube.com/watch?v=ulDQfwNgn74

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2owHNHEH3DA
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