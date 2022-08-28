Братья Стругацкие. Малыш. Радиоспектакль по одноименной повести. Часть 1
Братья Стругацкие. Малыш. Радиоспектакль по одноименной повести. Часть 1
Космическая экспедиция землян находит на другой планете мальчика, который был воспитан странной субстанцией. Сам он выжил после катастрофы, которая произошла несколько лет назад с ракетой предыдущих исследователей. Малыш привязывается к нашедшим его людям. Земляне надеются с помощью Малыша наладить контакт с субстанцией. Состоит из 2-х частей. По мотивам одноименной повести.
Авторы инсценировки Воденников Дмитрий, Шведов Владимир.
Режиссер Шведов Владимир.
Авторы музыки Артемьев Эдуард, Прялкин Юрий
#Радиотеатр
Исполнители: Стась – Пинчевский Владимир; Майя – Лисовская Янина; Комов – Виторган Эммануил; Вандерхузе – Суховерко Рогволд; Малыш – Шувалов Борис. В ролях: Волков Игорь, Красилова Людмила, Кузнецов Алексей, Смирнов Константин
Год производства: 1990
Братья Стругацкие. Малыш
Часть 1 – https://www.youtube.com/watch?v=2owHNHEH3DA
Часть 2 – https://www.youtube.com/watch?v=ulDQfwNgn74