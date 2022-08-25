Главная » Политика

Проблема использования Радиоцентра №5

3 0


Проблема использования Радиоцентра №5

Хочу описать ситуацию с радиостанциями в Калининградской области. У нас не глушат радиостанции недружественных государств: Литвы, Польши и т. д. ВООБЩЕ. Они у нас крутят свою пропаганду на таких частотах, как 93.0, 95.3, 95.7, 99.1, 99.5, 99.9, 102.3, 103.2, 104.8, 105.0, 105.7, 107.7. Почти все эти частоты работают в центре Калининграда. Почему наше государство с этим не борется? Почему мы не запускаем свои радио на их территории?

У нас есть радиоцентр №5, самый большой СВ-передатчик В МИРЕ. И он не работает. «В связи с принятыми директивными органами решением от 25.11.88 г. по прекращению с 30 ноября 1988 г. глушения зарубежных радиостанций, на КОРТПЦ было демонтировано 30 коротковолновых передатчиков».

Сегодня Радиоцентр №5 оснащен современным радиопередающим оборудованием, является одним из наиболее мощных и эффективных передающих вещательных центров в Российской Федерации.
Это единственный в России центр мощного радиовещания, обладающий возможностью охвата вещанием аудитории слушателей более 200 миллионов человек населения в странах Восточной и Западной Европы. Эксплуатируется с 1974 года.
Это самая мощная СВ-радиостанция в мире.

Считаю необходимым поднять общественный резонанс и добиться ответа от Роскомнадзора и других гос. органов с целью заглушить/запустить свои радиостанции на вражеских частотах.

https://t.me/zastavnyii/1280 – цинк

Видео из Большаково 2015-го года, где расположен Радиоцентр №5.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7822887.html
Метки: калининград, пропаганда, радио, Россия
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Проблемы и тенденции развития Зеленых Поселений
Главный герой атомного проекта, опередившего время на 50 лет
SOA. СМЭВ. Электронный обмен или обман. Проблемы интеграции 2
SOA. СМЭВ. Электронный обмен или обман. Проблемы интеграции

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru