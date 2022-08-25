Главная » Видео, Мировоззрение, Наука, Невероятное в мире

О левитации, телепортации и технологиях древности

3 0

Физик И.Прохоров, автор книги "Физика и магия физического вакуума" предлагает новый взгляд на целый ряд загадочных явлений и технологий, как древних, так и современных: от гиперзвукового оружия и бестопливных генераторов до мегалитических сооружений и телепортации. Этот взгляд основан не только на глубоких знаниях, но и на личном опыте ученого. В основе его – оригинальная концепция физического вакуума, близкая к более ранним представлениям об эфире.
Особо отметим, что по мнению Игоря Александровича, "энергия является всего лишь характеристикой, формой описания. Иными словами, энергии как реальности не существует", то есть – т.н. закон сохранения энергии выполняется лишь в частных случаях.  Таким образом, т.н. бестопливные генераторы имеют полное право на жизнь.
В этом интервью обсуждались также: антигравитация и доска Гребенникова, технологии Шаубергера, левитация и сенсационные результаты экспериментов по телепортации, опыты в мегалитических сооружениях древности (дольменах), что такое магия и другие вещи.
Линк на книгу И.А.Прохорова "Физика и магия вакуума. Древнее знание прошлых цивилизаций" – http://surl.li/ctwfj

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ODIiMbTSJ1o
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
О лечении и самолечении с помощью энергетики
Концептуальная власть, или власть концепции
Асгард Ирийский
ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ КРУГ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru