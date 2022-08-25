О левитации, телепортации и технологиях древности
Физик И.Прохоров, автор книги "Физика и магия физического вакуума" предлагает новый взгляд на целый ряд загадочных явлений и технологий, как древних, так и современных: от гиперзвукового оружия и бестопливных генераторов до мегалитических сооружений и телепортации. Этот взгляд основан не только на глубоких знаниях, но и на личном опыте ученого. В основе его – оригинальная концепция физического вакуума, близкая к более ранним представлениям об эфире.
Особо отметим, что по мнению Игоря Александровича, "энергия является всего лишь характеристикой, формой описания. Иными словами, энергии как реальности не существует", то есть – т.н. закон сохранения энергии выполняется лишь в частных случаях. Таким образом, т.н. бестопливные генераторы имеют полное право на жизнь.
В этом интервью обсуждались также: антигравитация и доска Гребенникова, технологии Шаубергера, левитация и сенсационные результаты экспериментов по телепортации, опыты в мегалитических сооружениях древности (дольменах), что такое магия и другие вещи.
Линк на книгу И.А.Прохорова "Физика и магия вакуума. Древнее знание прошлых цивилизаций" – http://surl.li/ctwfj