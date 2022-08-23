О перспективах гражданской авиации РФ



Ростех (https://t.me/rostecru) и ОАК (https://t.me/uac_ru) специально для FlightMode (https://t.me/aviationmode) согласились ответить на несколько вопросов, актуализировав тем самым новости российской гражданской авиации:

Когда мы увидим полностью импортозамещённые самолёты SSJ и МС-21?

Успешное завершение ресурсных и летных испытаний позволит нам к концу 2023 года выйти на сертификацию SSJ-NEW и начать серийное производство. Импортозамещенная версия самолета МС-21 будет готова к концу 2024 года.

SSJ-100: Фюзеляж полностью российского производства был готов в конце июля. Как продвигаются дела с электроникой и двигателями?

Работы по импортозамещению «начинки» ведутся активно. Недавно, например, «Росэлектроника» представила свои электронные компоненты для связного оборудования SSJ-NEW и МС-21. Также холдинг создает антенны и радиостанции для «Суперджета».

ПД-8 для SSJ должен пройти летные и сертификационные испытания, после чего – в 2023 году начнется его серийное производство.

Двигатель ПД-14 для МС-21 находится в стадии развертывания крупносерийного производства, которое стартует в 2023 году.

Ту-204: этот самолёт не надо проектировать и собирать с нуля, он уже готов, как быстро можно возобновить его производство и всё ли нужное для этого имеется?

Возобновлять серийное производство отечественного пассажирского самолета Ту-204 сейчас нет смысла. Акцент сделан на Ту-214. Последний хорошо себя зарекомендовал при перевозке высших должностных лиц, а также для решения различных спецзадач. Поэтому и было принято решение о наращивании объемов производства этих самолетов.

Планируется ли разработка/проектирование какого-то совершенно нового типа воздушного судна Российского производства?

В данный момент наша приоритетная задача завершить проекты по импортозамещению SSJ и МС-21. Все усилия концентрируем на решении этой задачи.

На какой объём производства Ту-214/SSJ/МС-21 мы можем реально выйти к 2023/2024 годам?

В 2024 году планируется поставить авиакомпаниям первые 6 полностью импортозамещенных МС-21. Постепенно выпуск будет наращиваться до 72 самолетов ежегодно к 2029 году.

Сейчас перевозчики эксплуатируют около 150 «Суперджетов». В текущем году благодаря имеющимся запасам комплектующих поставки SSJ-100 продолжаются. С конца 2023 года планируется начать поставки полностью импортозамещенной версии SSJ-NEW. С 2024 года проект выйдет на расчетную мощность – 20 лайнеров в год.

Производство Ту-214 существенно вырастет по сравнению с текущими объемами. Планируется выпустить более 70 таких машин до 2030 года.

В целом же согласно планам к 2030 году должно быть поставлено около 500 самолетов. Основной акцент будет сделан на новые модели МС-21 и SSJ-NEW, они станут самыми массовыми в российском небе.

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В целом, основной тренд на ближайшее десятилетие согласно заявлениям крупнейших корпораций – доводить до ума и импортозамещать то, что есть с перспективной к концу 20х частично избавиться от зависимости от "Боингов" и "Эйрбасов".

