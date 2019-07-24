Перспективы отечественного авиапрома

И вот он пришел! Подарок назвали «Проект федерального закона № 733024-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации» (в части налогового стимулирования развития гражданской авиации)».

Развивать российскую гражданскую авиацию надо, причем срочно, но вот какими способами – это вопрос!

Законом для развития гражданской авиации предлагается освободить от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) ввоз в Россию иностранных гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, запчастей и комплектующих изделий, а также документации, опытных образцов, оборудования для испытания отдельных комплектующих изделий. Это распространяется только на воздушные суда, зарегистрированные в Госреестре РФ.

И только ради этой регистрации мы открываем ворота для импорта чужих самолетов? Безусловно, самолеты рекой потекут в российские компании. Но чьи самолеты? Американские! А наши заводы навеки остановятся.

Для чего-то устанавливается огромный срок – до 1 января 2023 года, для перерегистрации воздушных судов, зарегистрированных в реестрах иностранных государств. Хотя регистрация одного самолета производится в считаные месяцы.

Необходимо отметить, что по доброте душевной и для производителей российских самолетов нулевая ставка НДС будет применяться при продаже гражданских самолетов, работах по их строительству, аренде и других операциях. Но эта «доброта» основана на простом факте: таких самолетов нет! А пока они появятся, страна уже будет забита иностранными.

Нулевая ставка НДС устанавливается при ремонте самолетов российского и иностранного производства, на приобретение двигателей, запасных частей и комплектующих изделий. Все это хорошо, но поскольку российские самолеты не выпускаются, через этот шлюз потекут безналоговые двигатели иностранного производства, а с ними заодно и запасные части. Так что нашему авиапрому просто не выжить!

В общем, эти меры стимулируют перевод иностранных самолетов в юрисдикцию России якобы для улучшения контроля за их эксплуатацией.

На самом деле принимаемые меры открывают широкий доступ чужих самолетов на внутренний рынок России, при такой ситуации российский авиапром окончательно разорится.

Так вот для чего Сердюкова назначили руководителем Российской Объединенной авиационной компании (ОАК) – чтобы уничтожить авиапром! Если надо что-то уничтожить, ставят Сердюкова, ведь он прекрасно справился с уничтожением Российской армии!

Но самое интересное еще впереди. Закон с обманом. Он вторгается в другую сферу деятельности.

Закон предлагает обнуление НДС для Калининградской области и Приморского края на ввоз на территорию России судов (какие суда, водные или воздушные, не говорится), подлежащих регистрации в Российском открытом реестре судов, лицами – участниками этих офшоров.

Для этой группы лиц доходы от эксплуатации и реализации судов не будут учитываться для исчисления налога на прибыль.

Эти офшорные организации освобождаются от обложения транспортным налогом и налогом на имущество в отношении воздушных и водных судов.

Это замечательное изобретение! Офшорная компания купит «Боинг» без уплаты НДС, затем его продаст, допустим, «Аэрофлоту», но налог на прибыль от продажной цены платить не будет. При этакой схеме российские самолеты покупать будет невыгодно.

Есть вариант лучше. К примеру, «Аэрофлот» регистрируется или регистрирует в офшоре Калининграда аффилированную фирму, та покупает «Боинг» без НДС и передает в лизинг «Аэрофлоту», налог на прибыль от эксплуатации не платит, а также не платит налоги на имущество и транспортный налог.

Зачем же покупать отечественные самолеты и теплоходы, когда само правительство России предлагает такую выгодную схему обогащения за счет импорта?

В общем, закон убивает российский авиапром без всяких американских санкций. Да что санкции, правительство России во главе с Д. Медведевым будут пострашнее Трампа с его санкциями – те разрушения, которые произвела партия «Единая Россия» под руководством Д. Медведева, давно превысили размер ущерба, причиненного России в Великой Отечественной войне!