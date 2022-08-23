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Энциклопедия Руниверсалис

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Открылся российский аналог Википедии https://руни.рф/index.php/Заглавная_страница
Пилят проект бывшие авторы русской Википедии: Принципы организации универсальной энциклопедии они наглядно описывают у себя на канале:

В благородном семействе универсальных энциклопедий пополнение. Открылся проект Руниверсалис — новая универсальная онлайн-энциклопедия на русском языке. Авторы проекта Руниверсалис, расположенного по адресу руни.рф, в прошлом были редакторами и администраторами Википедии. Подхватив вывалившееся из рук Русской Википедии знамя нейтральной и общедоступной энциклопедии, редакторы создают новую энциклопедию на российской земле. Вот, что создатели проекта записали в своём манифесте (https://xn--h1ajim.xn--p1ai/index.php/%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81:%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5):

«Руниверсалис создана выходцами из Русской Википедии, на материалы и наработки которой Руни во многом опирается, поскольку создатели Руниверсалис считают содержательную часть РуВики достоянием всего Рунета, а не собственностью частного американского фонда [Викимедиа].
Редактирование страниц энциклопедии Руниверсалис, сервера которой расположены в России, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ и с уважением к традиционным ценностям, с позиции которых выстраивается содержание и структура статей, затрагивающих нетрадиционные, новационные и маргинальные течения в жизни человеческого общества»

То есть помимо того, что Руниверсалис исполняет законы России, а не США (а это, в частности, значит, что в статьях Руниверсалис не будет фейковых нелепиц о происходящем на Украине), в проекте задекларирован приоритет традиционных ценностей.

На практике это означает, что для описания, например, гомосексуализма редакторы будут исходить не из того, что записано в поддавшихся давлению ЛГБТ-лобби западных научных журналах (как это делают в Википедии, навязывая пропаганду гомосексуальности как «нормы»), а из традиционных представлений об отношениях между мужским и женским полом.

https://t.me/runiversalis/3 – цинк

Надо понимать, что если проект выстрелит и должным образом будет наполнен статьями, Википедию в РФ в связи с наличием работающего аналога запретят.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7818000.html
Метки: википедия, Интернет, Россия
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