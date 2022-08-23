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Александр Грин. Фанданго. Рассказ. Читает Эммануил Виторган. Передача 1

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Александр Грин. Фанданго. Рассказ. Читает Эммануил Виторган. Передача 1

Из голодного заснеженного Петрограда первых лет революции герой рассказа попадает в яркий и солнечный мир, символической дверью в который служит картина, а ключом – имя "Бам-Гран"… Цикл из 3-х передач.

#Страницыпрозы
Исполнители: Виторган Эммануил
Год производства: 1991

Фанданго
Передача 1 – https://www.youtube.com/watch?v=qBi-Ipbbo2s
Передача 2 – https://www.youtube.com/watch?v=T8Eapk4ajdY
Передача 3 – https://www.youtube.com/watch?v=siUiVyafzus

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qBi-Ipbbo2s
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