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Цитаты из произведений Александра Грина

09:32. 21 января 2020 105 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Жизнь знает не время, а дела и события

Александр Грин (1880 — 1932) был одним из крупнейших представителей неоромантизма в русской литературе начала XX века. Отличительной особенностью его творчества является поэтичность, обилие философско-психологических элементов и глубокий, зачастую фантастический, символизм. Самыми известными его произведениями стали «Алые паруса», «Блистающий мир» и «Бегущая по волнам».


Есть вещи, сила которых в их содержании. Шепот на ухо может иногда потрясти, как гром, а гром — вызвать взрыв смеха. «Бегущая по волнам»

Чудеса делаются своими руками. «Алые паруса»

Будьте добры друг к другу. От зла происходит зло. «Бегущая по волнам»

У каждого человека — не часто, не искусственно, но само собой, и только в день очень хороший, среди других, просто хороших дней наступает потребность оглянуться, даже побыть тем, каким был когда-то. Она сродни перебиранию старых писем. «Бегущая по волнам»

Никогда не бойся ошибаться. «Дорога никуда»

Слова заключают больше, чем о том думают люди, жалеющие о немощи слов. «Блистающий мир»

Надо верить тому, кого любишь, нет высшего доказательства любви. «Золотая цепь»

Ненависть есть высшая степень бесчеловечности, превращенная в страсть; тот счастлив, кто не испытывал ее внимательного соседства. «Джесси и Моргиана»

Всякое счастье утратит половину своих блестящих перышек, когда счастливец искренне спросит себя: рай ли оно? «Алые паруса»

Жизнь знает не время, а дела и события. «Феерический рассказ»


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9675096.html

Метки: цитаты

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