Цитаты из произведений Александра Грина
09:32. 21 января 2020 105 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Жизнь знает не время, а дела и события
Александр Грин (1880 — 1932) был одним из крупнейших представителей неоромантизма в русской литературе начала XX века. Отличительной особенностью его творчества является поэтичность, обилие философско-психологических элементов и глубокий, зачастую фантастический, символизм. Самыми известными его произведениями стали «Алые паруса», «Блистающий мир» и «Бегущая по волнам».
Есть вещи, сила которых в их содержании. Шепот на ухо может иногда потрясти, как гром, а гром — вызвать взрыв смеха. «Бегущая по волнам»
Чудеса делаются своими руками. «Алые паруса»
Будьте добры друг к другу. От зла происходит зло. «Бегущая по волнам»
У каждого человека — не часто, не искусственно, но само собой, и только в день очень хороший, среди других, просто хороших дней наступает потребность оглянуться, даже побыть тем, каким был когда-то. Она сродни перебиранию старых писем. «Бегущая по волнам»
Никогда не бойся ошибаться. «Дорога никуда»
Слова заключают больше, чем о том думают люди, жалеющие о немощи слов. «Блистающий мир»
Надо верить тому, кого любишь, нет высшего доказательства любви. «Золотая цепь»
Ненависть есть высшая степень бесчеловечности, превращенная в страсть; тот счастлив, кто не испытывал ее внимательного соседства. «Джесси и Моргиана»
Всякое счастье утратит половину своих блестящих перышек, когда счастливец искренне спросит себя: рай ли оно? «Алые паруса»
Жизнь знает не время, а дела и события. «Феерический рассказ»
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9675096.html