Дом за 32 рабочих дня. Новости. Эфир 13 августа 1978
Дом за 32 рабочих дня. Новости. Эфир 13 августа 1978
Репортаж из Москвы о строительстве в районе Лианозово 16-этажных жилых домов бригадой Валерия Максимова, которая монтирует дом за 32 рабочих дня. Интервью с бригадиром Валерием Максимовым и начальником Комсомольско-молодежного монтажного управления №5 Владимиром Копелевым.
Информационный сюжет. Эфир 13.08.1978 г.
Главная редакция информации, 1978 г.
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