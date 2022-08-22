Александр Поволоцкий. Военно-полевая хирургия. Часть 12. “Каиновъ дымъ”
Александр Поволоцкий. Военно-полевая хирургия. Часть 12. “Каиновъ дымъ”.
Отравляющие вещества использовали и до, и после Первой Мировой, но только эта война стала войной химической. Перед вами – история взлета боевых отравляющих веществ и борьбы с ними.
Предыдущие ролики Александра Поволоцкого:
Цикл военно-полевая хирургия.
Часть 11. “Траншеи ада: ужас, боль и смерть”:
https://youtu.be/ui1FeukB7V4
Часть 10. “Траншеи ада: предыстория”:
https://youtu.be/FCkYI2tdcuU
Часть 9. “Алмазы, демократия и гуманность”:
https://youtu.be/K63Y79E163s
Часть 8. “Балканские звезды”:
https://youtu.be/gZjPJWq6BvY
Часть 7. “По новым правилам”:
https://youtu.be/rsQDNEpcygw
Часть 6. “Неизвестная война”. Доигрывание:
https://youtu.be/gDXv6QiJYV4
Часть 5. “Неизвестная война”. Большая кровь:
https://youtu.be/ktvEtj78tbs
Часть 4. “Неизвестная война”. Время дилетантов:
https://youtu.be/fi7tth1ShU4
Часть 3. “Неизвестная война”. Предистория:
https://youtu.be/YHWIxBFX-SI
Часть 2. Военно-полевая хирургия:
https://youtu.be/fi7tth1ShU4
Часть 1. Военно-полевая хирургия:
https://youtu.be/C5_zijwIBlg
О состоянии советской медицины накануне войны:
https://youtu.be/Iur3nRbUY_g
Кинофильм MASH глазами историка:
https://youtu.be/pxvXlu0k3gE
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