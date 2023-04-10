Александр Поволоцкий. Военно-полевая хирургия. Часть 20. “Вставай, страна огромная!”
Александр Поволоцкий. Военно-полевая хирургия. Часть 20. “Вставай, страна огромная!”.
Великая Отечественная война началась. Это был гигантский вызов всей стране, и медицине тоже. Как начиналась эволюция советской военной медицины в Великой Отечественной? Что получалось, что не получалось?
Предыдущие ролики Александра Поволоцкого:
Цикл военно-полевая хирургия.
Часть 19. “Вторая мировая началась”:
https://youtu.be/koc_lP3awFQ
Часть 18. “Хасан, Халхин-Гол, Финская”:
https://youtu.be/aNe0aXyY0u0
Часть 17. Гражданская в Испании:
https://youtu.be/lLxpHxqFF2E
Часть 16. Советский Союз восстает из руин:
https://youtu.be/HK9drS7P5j4
Часть 15. Интербеллум. В Европе все спокойно:
https://youtu.be/5jP3fzZCVY4
Часть 14. Брат на брата. Гражданская война в России:
https://youtu.be/orZ-h3f8fLQ
Часть 13. “Безумие битвы. От военного невроза к ПТСР”:
https://youtu.be/OfNcWW4Z9No
Часть 12. “Каиновъ дымъ”:
https://youtu.be/YObMmNwV7GA
Часть 11. “Траншеи ада: ужас, боль и смерть”:
https://youtu.be/ui1FeukB7V4
Часть 10. “Траншеи ада: предыстория”:
https://youtu.be/FCkYI2tdcuU
Часть 9. “Алмазы, демократия и гуманность”:
https://youtu.be/K63Y79E163s
Часть 8. “Балканские звезды”:
https://youtu.be/gZjPJWq6BvY
Часть 7. “По новым правилам”:
https://youtu.be/rsQDNEpcygw
Часть 6. “Неизвестная война”. Доигрывание:
https://youtu.be/gDXv6QiJYV4
Часть 5. “Неизвестная война”. Большая кровь:
https://youtu.be/ktvEtj78tbs
Часть 4. “Неизвестная война”. Время дилетантов:
https://youtu.be/fi7tth1ShU4
Часть 3. “Неизвестная война”. Предистория:
https://youtu.be/YHWIxBFX-SI
Часть 2. Военно-полевая хирургия:
https://youtu.be/fi7tth1ShU4
Часть 1. Военно-полевая хирургия:
https://youtu.be/C5_zijwIBlg
О состоянии советской медицины накануне войны:
https://youtu.be/Iur3nRbUY_g
Кинофильм MASH глазами историка:
https://youtu.be/pxvXlu0k3gE
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