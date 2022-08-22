„Не поминай всуе!” – хочется добавить: ни Бога, ни дьявола.

Почувствовал по себе: когда пытаешься получить если не прямую информацию, то хотя бы интуитивное прозрение с метафизического уровня – ты должен быть защищён от воздействия негативных сущностей.

А слово и мысль – это прямые позывные к контакту. Поэтому надо с самой крайней осторожностью… поминать всуе те самые негативные сущности.

Посмотрите сами: последние слова Александра Гельевича – это именно такое поминание. Кроме того, в публикуемой ниже заметке Дугина в самом конце – схожее поминание-обращение к подобным сущностям.

В общем, за мыслями и речью должно следить. Неукоснительно и каждому.

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„«Дьявол повсюду!» — последние слова Александра Дугина на лекции, после которой взорвалась машина с его дочерью, стали пророческими. Выступление на фестивале «Традиция» в подмосковной усадьбе Захарово, посвященное метафизическому дуализму исторического мышления, началось в 18 часов вечера, а около половины десятого вечера философ вместе с дочерью Дарьей Платоновой были замечены на парковке.”

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21.08.2022. А.Г. Дугин: С началом СВО необратимо изменился сам режим истории

Я полагаю, что режим статус кво в России теоретически может продержаться не дольше 6 месяцев.



Отчаянное сопротивление атланто-нацистского режима Киева требует от России существенных — кардинальных — внутренних преобразований. Структурных, идеологических, кадровых, институциональных, стратегических.

То что приемлимо без СВО, в условиях СВО — и особенно долгой СВО, не собирающейся кончаться —не приемлимо.

Участившиеся атаки на Крым, попытки устроить ядерный взрыв в Запорожье, декларации о контр-наступлении на Херсон, жесткий отказ от компромиссов со стороны Зеленского, упорство Запада в обрезании всех связей с Россией — все это признаки того, что на том конце решились стоять до конца.

Их можно понять: Россия на самом деле (и это не пропаганда) бросила вызов Западу как цивилизации.

Значит, и нам придется идти до конца.