21.08.2022. А.Г. Дугин: С началом СВО необратимо изменился сам режим истории
„Не поминай всуе!” – хочется добавить: ни Бога, ни дьявола.
Почувствовал по себе: когда пытаешься получить если не прямую информацию, то хотя бы интуитивное прозрение с метафизического уровня – ты должен быть защищён от воздействия негативных сущностей.
А слово и мысль – это прямые позывные к контакту. Поэтому надо с самой крайней осторожностью… поминать всуе те самые негативные сущности.
Посмотрите сами: последние слова Александра Гельевича – это именно такое поминание. Кроме того, в публикуемой ниже заметке Дугина в самом конце – схожее поминание-обращение к подобным сущностям.
В общем, за мыслями и речью должно следить. Неукоснительно и каждому.
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„«Дьявол повсюду!» — последние слова Александра Дугина на лекции, после которой взорвалась машина с его дочерью, стали пророческими. Выступление на фестивале «Традиция» в подмосковной усадьбе Захарово, посвященное метафизическому дуализму исторического мышления, началось в 18 часов вечера, а около половины десятого вечера философ вместе с дочерью Дарьей Платоновой были замечены на парковке.”
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21.08.2022. А.Г. Дугин: С началом СВО необратимо изменился сам режим истории
Я полагаю, что режим статус кво в России теоретически может продержаться не дольше 6 месяцев.
Отчаянное сопротивление атланто-нацистского режима Киева требует от России существенных — кардинальных — внутренних преобразований. Структурных, идеологических, кадровых, институциональных, стратегических.
То что приемлимо без СВО, в условиях СВО — и особенно долгой СВО, не собирающейся кончаться —не приемлимо.
Участившиеся атаки на Крым, попытки устроить ядерный взрыв в Запорожье, декларации о контр-наступлении на Херсон, жесткий отказ от компромиссов со стороны Зеленского, упорство Запада в обрезании всех связей с Россией — все это признаки того, что на том конце решились стоять до конца.
Их можно понять: Россия на самом деле (и это не пропаганда) бросила вызов Западу как цивилизации.
Значит, и нам придется идти до конца.
Верховный Главнокомандующий сказал: мы еще толком ничего и не начинали. Теперь придется начать. Хочешь — не хочешь — а придется.
Первые 6 месяцев мы смогли — и это факт — вести СВО, принципиально ничего не меняя в самой России. Пока изменения косметические, и даже совершенно неуместные и никому не нужные выборы решили проводить по графику. Как будто ничего не происходит. Но на самом деле происходит.
Режим максимального комфорта (с поправкой на чрезвычайные условия) и сохранение старой системы — “войны сквозь сон” — придется в какой-то момент отменять.
Мне представляется, что с началом осени это осознание о необходимости переводить страну на новые рельсы будет вполне ясным.
Еще полгода уйдет на осознание “необратимости необратимого” и инерциальное продолжение старого.
А там недалеко и 24 февраля 2023 года.
Я могу понять, что власть привыкла править так, как правила — более или менее эффективно — в течении 22 лет. Но этот период в прошлом. СВО уже всё изменила.
Теперь вопрос не в том, захочет власть или не захочет перемен. Причем именно патриотических — консервативно-революционных, если угодно.
Такие перемены просто неизбежны — даже если стоять насмерть против их начала, это удастся оттянуть не более чем на полгода. А дальше все равно они наступят.
СВО сейчас важнее, чем власть — в ее субъективном измерении. С началом СВО необратимо изменился сам режим истории: появился новый онтологический вектор, который нельзя расстворить произволом или декретом.
В действие вступили могущественные силы истории, тектонические плиты сдвинулись.
Старый режим пусть хоронит своих мертвецов. Наступает новое русское время. Неумолимо.
Источник.
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