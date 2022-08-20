Нюрнбергский процесс глазами французского судьи/Олеся Орленко и Егор Яковлев
Егор Яковлев и Олеся Орленко обсуждают книгу помощника судьи от Франции на Нюрнбергском процессе Робера Фалько “Судья в Нюрнберге”. Данное издание переводится и публикуется в рамках деятельности Института по расследованию преступлений нацизма.
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