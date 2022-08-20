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Нюрнбергский процесс глазами французского судьи/Олеся Орленко и Егор Яковлев

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Егор Яковлев и Олеся Орленко обсуждают книгу помощника судьи от Франции на Нюрнбергском процессе Робера Фалько “Судья в Нюрнберге”. Данное издание переводится и публикуется в рамках деятельности Института по расследованию преступлений нацизма.
#цифроваяистория #егоряковлев #нюрнбергскийтрибунал #ОлесяОрленкоЦИ #нацизм

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RT7AKeOGpv0
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