Забытые материалы для Нюрнбергского процесса

Источник: tass.ru

75 лет назад произошла одна из самых массовых расправ над мирным населением за время Второй мировой войны, о которой мало кто знает и помнит.

1 марта 1943 года деревня Корюковка Черниговской области на Украине была уничтожена частями СС и их пособниками. Погибло более 7 тыс. человек. Несмотря на масштабы трагедии, о ней известно гораздо меньше, чем, например, о массовом убийстве мирных жителей в белорусской Хатыни, где были расстреляны и заживо сожжены 149 человек, или о событиях во французской деревне Орадур-сюр-Глан, где в июне 1944 года эсэсовцами были убиты 642 жителя.

В Хатыни построили мемориальный комплекс, руины Орадур-сюр-Глан специально сохранили как памятник-музей, в Корюковке ничего подобного нет.

Орадур-сюр-Глан © AP Photo

Попытки увековечить память, конечно, тоже были. Одна из последних была предпринята в 2011 году, за год до семидесятилетия бойни. Тогда Верховная рада Украины приняла постановление «О чествовании памяти жертв Корюковской трагедии…».

В 2012 году в Корюковке началось строительство мемориального комплекса, но экономический кризис и политическая нестабильность не позволили реализовать проект.

Отношение в современной Украине к этой трагедии крайне болезненное ещё и потому, что в карательной операции помимо частей СС и солдат венгерской 105-й легкой дивизии участвовали подразделения так называемой вспомогательной полиции, которые были укомплектованы добровольцами из числа украинских националистов.

«Загоняли как скотину на бойню»

По замыслу советского военного командования Корюковский район должен был стать одним из центров партизанского движения на Украине. Вся подготовительная работа была проделана ещё летом 1941 года, во время немецкого наступления. Здесь создавалось подполье: явки и схроны с оружием и боеприпасами.

Когда в сентябре Корюковку заняли немцы, тут был размещен гарнизон и даже назначен «бургомистр». И подпольщики начали действовать. Была установлена связь с отрядами крупного партизанского объединения Алексея Федорова: бойцов снабжали информацией, продуктами, предоставляли убежище.

Одна из громких акций подполья — когда двое жителей Корюковки разбросали через 50-метровую трубу заводской котельной более тысячи листовок с призывами сопротивляться и помогать партизанам. Солдаты гарнизона были убеждены, что листовки сбросили с самолета, и, ожидая бомбардировки, в панике разбежались.

Партизаны Алексей Федоров (справа) и Сидор Ковпак (в центре), 1943 год © Г. Ячменев/ТАСС

После одной из неудачных операций по ликвидации партизан немцы приняли решение расстрелять 200 человек из числа жителей района. Еще столько же было взято в заложники, среди них были и родственники партизан. Их тоже обещали расстрелять. В феврале 1943 года бойцы одного из отрядов соединения Федорова проводят дерзкую операцию — нападают на гарнизон и освобождают пленников. В ходе штурма было убито свыше трехсот солдат и полицейских, уничтожена железнодорожная станция, городская управа и комендатура.

В ответ по приказу руководителя оперативного отдела генштаба сухопутных сил генерал-лейтенанта Адольфа Хойзингера райцентр был полностью уничтожен — буквально стерт с лица земли. Из 1300 зданий осталось десять. Количество убитых превысило 7 тыс. человек. Людей расстреливали, сжигали и убивали, как позже установят медэксперты, «тупым оружием с раздроблением костей черепа и позвоночника в шейной области».

Под предлогом проверки документов жителей сгоняли в различные помещения — в клуб, больницу, администрацию. А потом здания поджигали. Убивали методично, партиями по 50–100 человек. «Нас загоняли как скотину на бойню. Мне попали в глаз, я больше ничего не помню. Трое моих деток были убиты. Даже похоронить их не довелось», — вспоминал один из немногих выживший в той бойне Евгений Рымар.

Еще одна из выживших, Вера Сильченко, видела, как сожгли её мать, сестру и невестку. Еще одну группу людей расстреляли во дворе церкви. Некоторые сумели выжить и убежали в лес, но через несколько дней зимних скитаний без пищи и крова люди, особенно пожилые, возвращались. «Тогда их затолкали в печь для обжига кирпича на заводе и подожгли», — вспоминал Рымар.

В материалах к Нюрнбергскому процессу Корюковскую трагедию определили как наиболее массовое уничтожение местного мирного населения на оккупированных территориях за весь период Второй мировой войны. Но участники и организаторы убийств так и остались безнаказанными.

Адольф Хойзингер © AP PHOTO

Адольф Хойзингер в Нюрнбергском процессе участвовал лишь в качестве свидетеля. Возможно, это связано с тем, что к концу войны он оказался в немилости у Гитлера и даже был арестован гестапо по подозрению в участии в самом известном покушении на фюрера, когда 20 июля 1944 года полковник фон Штауффенберг взорвал бомбу на совещании в ставке Гитлера. В 1955 году Хойзингер и вовсе вернулся на службу в армию ФРГ, а в 1961 году стал руководителем военного комитета НАТО в Вашингтоне. СССР требовал его выдачи, но безрезультатно.

Впрочем, в амнистировании и последующем карьерном росте многих военных преступников в те годы не было ничего удивительного. Например, в упомянутых преступлениях во французской деревне Орадур-сюр-Глан в 1944 году участвовало около 200 солдат дивизии СС «Дас Райх», но осуждены были только около двух десятков, да и тех через несколько лет амнистировали и освободили. А генерал-майора войск СС Гейнца Ламмердинга, отдавшего приказ о проведении операции, ФРГ французским властям так и не выдала.

«Последний идол чекистам»

После войны Корюковку восстановили. В 1958 году она получила статус города. В декабре 2017 года неонацисты из группировки С14 («Сич») сбросили с постамента в центре города бюст партизанского командира Алексея Федорова. «Несмотря на то что Федоров подпадает под декоммунизационное законодательство, до сих пор он продолжал стоять в центре Корюковки. По нашей информации, чиновники из ОГА всячески тормозили и саботировали процесс демонтажа идола, поэтому было принято решение не затягивать до следующего года и сбросить палача. Это последний идол чекистам, сверженный националистами», — говорилось в заявлении С14.

Официального заявления о свержении бюста Федорова от областной администрации не поступило. Официальной реакции со стороны полиции тоже не последовало.

Автор: Андрей Веселов

Источник: nstarikov.ru